Những điều cần lưu ý khi “nâng cấp” thói quen chăm sóc răng miệng bằng máy tăm nước

Bước đầu tiên, hãy đảm bảo rằng máy tăm nước đã được sạc đầy trước khi sử dụng để quá trình sử dụng diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Bước tiếp theo là đổ đầy nước vào máy. Vị trí của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào loại máy tăm nước, nhưng thường sẽ có một bể chứa để chứa nước. Đổ đầy nước ấm vào bể chứa này.

+ Chọn đầu tăm nước thích hợp

Một máy tăm nước có thể đi kèm với nhiều đầu tăm. Nếu bạn đang niềng răng, thường có một đầu được thiết kế để làm sạch xung quanh thiết bị chỉnh nha. Một đầu khác có thể dùng để làm sạch mảng bám xung quanh răng cấy ghép. Hãy sử dụng một cái phù hợp nhất theo nhu cầu.

Nếu bạn đã lắp một đầu tăm trên máy tăm nước, hãy tháo đầu tăm đầu tiên ra để thay đổi nó sang một đầu khác. Thông thường, có một nút đẩy để tháo đầu tăm nước.

4 đầu tăm nước phổ biến: đầu tia cổ điển, đầy tia túi nha chu, đầu tia chỉnh nha và đầu tia làm sạch lưỡi

+ Điều chỉnh áp suất nước

Máy tăm nước có các cài đặt áp suất khác nhau mà bạn có thể lựa chọn bằng cách nhấn nút chế độ để chuyển đổi giữa các cài đặt áp suất khác nhau. Bạn nên bắt đầu với cài đặt áp suất thấp nhất và sau đó tăng áp suất khi cần thiết.

+ Bắt đầu dùng máy tăm nước

Tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đang cúi xuống bồn rửa để nước không bị tràn ra sàn. Sau đó, bật máy tăm nước. Nhìn xuống bồn rửa và miệng hơi khép lại, điều này sẽ ngăn nước bắn tung tóe khi nước từ thiết bị va vào răng nhưng vẫn tạo khoảng trống cho nước chảy vào bồn rửa.

Kết quả tốt nhất đạt được khi bạn hướng máy tăm nước ở một góc 90 độ. Bạn cũng nên bắt đầu với các răng sau ở trên và làm sạch về phía trước trước khi thực hiện các răng dưới, cũng bắt đầu ở phía sau. Hãy dừng lại ở giữa các răng.

Những điều bạn nên biết khi sử dụng máy tăm nước

+ Nên kết hợp sử dụng máy tăm nước với chỉ nha khoa và đánh răng

Điều quan trọng là phải tiếp tục dùng chỉ nha khoa và vệ sinh răng miệng bằng bàn chải thường xuyên. Sử dụng máy tăm nước trong khi tiếp tục thực hành chăm sóc răng miệng tốt có thể giúp giữ cho răng và nướu khỏe mạnh nhất có thể.

+ Bạn có thể làm sạch răng tốt hơn với máy tăm nước

Máy tăm nước có thể làm sạch các mảnh vụn của mắc cài, cầu răng và những mảng bám ở kẽ răng tốt hơn là chỉ đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Điều này giúp loại bỏ sự tích tụ vi khuẩn, giảm thiểu các vấn đề khử khoáng đôi khi đi kèm với niềng răng.

Máy tăm nước sẽ giúp bạn làm sạch răng tốt hơn

+ Hầu hết mọi người thấy thú vị khi sử dụng máy tăm nước

Mặc dù dùng chỉ nha khoa thường được coi là một điều khó chịu và một số người thậm chí sợ làm điều đó, nhưng nhiều người lại thấy máy tăm nước rất thú vị khi sử dụng. Nước ấm xông lên răng và nướu cho cảm giác nhẹ nhàng và không mài mòn như đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa. Thiết bị sẽ không gây chảy máu, ngay cả đối với những người có nướu răng rất nhạy cảm hoặc bị bệnh nướu răng.

+ Các đầu tăm nước cần được vệ sinh và thay định kỳ

Đầu tăm nước nên được vệ sinh vài tháng một lần và thay thế khoảng sáu tháng một lần. Các cặn khoáng từ nước có thể tích tụ trong các đầu ống và làm giảm hiệu suất của thiết bị. Các đầu lông bàn chải nên được thay thế khoảng ba tháng một lần. Bể chứa nước cũng cần được làm sạch thường xuyên.

+ Bạn có thể sử dụng máy tăm nước mỗi ngày

Bạn có thể yên tâm sử dụng máy tăm nước bao nhiêu lần tùy thích, nó sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc răng miệng. Nếu bạn bị bệnh nướu răng hoặc gặp khó khăn khi đánh răng và dùng chỉ nha khoa, nha sĩ thậm chí có thể khuyên bạn sử dụng máy tăm nước thường xuyên hơn một lần mỗi ngày.

Tốt nhất, bạn nên sử dụng máy tăm nước sau khi dùng chỉ nha khoa để loại bỏ các mảnh vụn bám vào kẽ răng, hướng dòng nước vào giữa các kẽ răng và di chuyển từ từ từ kẽ răng này sang kẽ răng khác.

Máy tăm nước nào tốt nhất thị trường hiện nay?

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Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 kết hợp áp lực nước và xung lực 1600 lần phun/phút loại bỏ đến 99,99% mảnh vụn thức ăn bám dính giữa các kẽ răng

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