- Giảm căng thẳng và thư giãn cơ thể bằng cách giải phóng chất lỏng sâu trong cơ bắp để tăng chuyển hóa mô.

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 mang đến bạn nhiều lợi ích sức khỏe

- Kích thích chữa lành các cơ bị teo bằng cách “đánh thức chúng”, tác dụng nhanh hơn và tăng tính linh hoạt.

- Tăng lưu thông máu và bạch huyết, dẫn truyền nhiều oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ.

- Giải phóng axit lactic tích tụ trong cơ thể, thường là kết quả của việc tập thể dục cường độ cao.

- Kích thích các thụ thể thần kinh làm giãn mạch ở da và cơ giúp cải thiện khả năng vận động.

- Phá vỡ mô sẹo bằng cách xoa bóp sâu các sợi collagen để giảm đau và giảm co thắt.

- Tăng cường phạm vi chuyển động bằng cách tạo ra các khớp linh hoạt hơn, giảm nguy cơ căng cơ và bong gân.

- Sử dụng thiết bị thường xuyên có thể cải thiện giấc ngủ và khả năng miễn dịch, cũng như giảm lo lắng.

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 sẽ giúp giảm đau nhanh chóng sau lần đầu sử dụng

Chuyên gia khẳng định súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 mang đến khả năng giảm đau nhanh chóng và hiệu quả

Các chuyên gia phân tích rằng súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 di chuyển các mô lên và xuống nhanh chóng thông qua lực gõ mạnh và liệu pháp sóng rung tần số cao. Điều này sẽ giúp tăng lưu lượng máu đến một khu vực và có thể thúc đẩy lưu thông tốt hơn, cũng như giảm đau cơ và khó chịu. Hầu như bất kỳ ai đang tìm cách tăng cường chuyển động của chất lỏng đến các mô mềm và giảm đau thắt đều lựa chọn liệu pháp massage bằng máy. Các chuyên gia khẳng định súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 mang đến khả năng giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, là thiết bị massage cao cấp được khuyên dùng.

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 - Thiết bị massage cao cấp giúp giảm nhanh cơn đau nhức cơ thể

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 là thiết bị massage cao cấp giúp giảm các chứng đau mỏi, tê buồn chân tay, đau nhức vai gáy; tăng cường lưu thông tuần hoàn máu. Sản phẩm còn có khả năng giải tỏa căng thẳng và cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Thiết bị có 4 đầu massage: đầu massage hình tròn, hình chữ U, hình trụ, phẳng để bạn thoải mái lựa chọn sử dụng theo sở thích, phù hợp với từng bộ phận trên cơ thể. Kết hợp cùng tốc độ massage đa dạng từ 1600r/phút đến 2800r/phút, thiết bị sẽ tác động đến các mô mềm của cơ thể một cách phù hợp và hiệu quả, từ đó giúp người dùng giảm nhanh cơn đau thức cơ thể chỉ sau lần đầu tiên sử dụng.

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 có 4 tốc độ cho bạn thoải mái lựa chọn

Các màn hình hiển trị của sản phẩm như màn hình sạc, màn hình nguồn rất dễ nhìn, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình sử dụng. Chức năng thông minh của thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 phút sử dụng giúp máy tiết kiệm năng lượng tối đa.

Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 có thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, được đựng trong hộp sang trọng, tiện lợi mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm rất thích hợp dùng làm quà tặng dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến.

Màu sắc của súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 rất trang nhã và sang trọng

Sử dụng súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 như thế nào?

Các nút chức năng của Súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 rất đơn giản, người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng thao tác. Dưới đây là các bước đơn giản khi sử dụng thiết bị:

- Chọn đầu massage phù hợp cho các vị trí khác nhau.

- Bật công tắc, dùng đầu súng massage áp vào vị trí cần xoa bóp, nâng cao hiệu quả thẩm thấu và massage thông qua cộng hưởng.

- Không cần ấn với lực quá mạnh, không đánh cùng một vị trí quá lâu.

- Nên giữ thiết bị massage ở một bộ phận trong 3-5 phút, di chuyển chậm rãi đến các vị trí khác nhau với một lực đẩy vừa phải.

- Đánh theo kết cấu và hướng của cơ, nói chung là cơ ngực ngang, cơ chân dọc.

- Nên sử dụng qua quần áo để giảm tiếp xúc với da.

Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn và cách sử dụng đơn giản

Mua súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 chính hãng ở đâu?

Đai Lưng Cột Sống là cửa hàng cung cấp súng massage cầm tay đa năng KASJ A3 chính hãng 100%. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Đai Lưng Cột Sống trên toàn quốc hoặc liên hệ ngay số hotline: 0985 999 929 để được tư vấn mua hàng.