Mách bạn Máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 sẽ giúp làn da rạng rỡ đầy thu hút

Xông hơi bằng máy xông hơi mặt TouchBeauty giúp mở rộng lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn tích tụ để làm sạch sâu hơn. Việc mở rộng lỗ chân lông cũng làm mềm mụn đầu đen, giúp loại bỏ chúng dễ dàng hơn.

Sự kết hợp giữa hơi nước ấm và tăng tiết mồ hôi sẽ làm giãn mạch máu và tăng tuần hoàn. Sự thúc đẩy lưu lượng máu này nuôi dưỡng làn da và cung cấp oxy. Sau một thời gian sử dụng máy xông hơi mặt TouchBeauty, bạn sẽ sở hữu làn da sáng tự nhiên, khỏe mạnh.

+ Giải phóng vi khuẩn và tế bào gây mụn

Việc mở rộng lỗ chân lông cho phép giải phóng các tế bào da chết, vi khuẩn và các tạp chất khác làm tắc nghẽn lỗ chân lông và góp phần gây ra mụn. Vì thế, thiết bị sẽ giúp bạn ngăn ngừa mụn hiệu quả.

+ Giải phóng bã nhờn

Dầu tự nhiên được sản xuất bởi các tuyến bã nhờn để bôi trơn da của bạn. Khi bã nhờn bị mắc kẹt bên dưới bề mặt da, nó sẽ tạo ra nơi sinh sản của vi khuẩn gây ra mụn trứng cá và mụn đầu đen. Hơi nước từ thiết bị sẽ giúp giải phóng tốt nhất bã nhờn, từ đó hỗ trợ ngăn mụn trứng cá và mụn đầu đen sinh sôi.

Máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 giúp giãn nở lỗ chân lông để làm sạch da từ sâu bên trong

+ Dưỡng ẩm

Xông hơi với máy xông hơi mặt TouchBeauty cấp nước cho da bằng cách tăng sản xuất dầu, giữ ẩm tự nhiên cho da mặt.

+ Giúp da hấp thụ tốt hơn các sản phẩm dưỡng da

Thiết bị cung cấp các hạt nước ấm siêu mịn làm tăng khả năng thẩm thấu của da, giúp da hấp thụ thuốc bôi tốt hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm nhiều sản phẩm chăm sóc da sử dụng sau khi xông hơi.

+ Thúc đẩy collagen và elastin

Lưu lượng máu tăng lên trong quá trình xông hơi mặt thúc đẩy sản xuất collagen và elastin. Sử dụng thiết bị đều đặn và đúng cách sẽ mang đến làn da săn chắc và trẻ trung hơn.

+ Thư giãn, giải tỏa căng thẳng

Hơi nước ấm từ máy xông hơi mặt TouchBeauty sẽ nhẹ nhàng phả lên mặt, mang đến bạn cảm giác sảng khoái tuyệt vời và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

+ Giúp giảm tắc nghẽn xoang

Không chỉ có tác dụng làm đẹp cho làn da, máy xông hơi mặt TouchBeauty còn có thể giúp giảm tắc nghẽn xoang và đau đầu.

Vì sao chị em không thể bỏ qua máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586?

Máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 là thiết bị giúp cải thiện và nâng cấp chu trình chăm sóc da hàng ngày tại nhà. Sản phẩm được nhiều chị em “săn lùng” trong thời gian qua bởi những tính năng vượt trội cùng thiết kế xinh xắn và nhỏ gọn, tiện lợi sử dụng ở bất kỳ đâu.

Thiết bị ứng dụng công nghệ phun sương mịn hiện đại, giúp làm giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn sâu trong da, hỗ trợ quy trình chăm sóc tiếp theo được hiệu quả. Đặc biệt, công nghệ phun sương mịn dịu nhẹ và không gây mẫn cảm cho da. Góc đầu phun cũng có thể được điều chỉnh để thay đổi hướng phun, giúp bạn dễ dàng thay đổi theo nhu cầu và sở thích.

Góc vòi phun của máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 có thể điều chỉnh, giúp bạn thay đổi hướng phun tùy thích

Một số chức năng thông minh của sản phẩm sẽ giúp bạn trải nghiệm quá trình sử dụng tốt nhất. Chế độ đèn báo và phát âm thanh thông minh khi khởi động máy. Nếu không có nước trong bình chứa nước, hệ thống an toàn của thiết bị sẽ được kích hoạt. Bộ điều nhiệt tự động ngắt và thiết bị ngừng hoạt động đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng, đồng thời tiết kiệm năng lượng tối đa.

Dung tích tối đa của bình chứa nước là 90ml, có thể hoạt động liên tục lên đến 15 phút, không làm gián đoạn quá trình sử dụng của người dùng. Thiết bị làm từ chất liệu ABS, PC an toàn, độ bền cao. Thiết kế xinh xắn và nhỏ gọn, tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Sử dụng Máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 siêu đơn giản

- Tháo bình chứa nước ra khỏi thiết bị chính, xoay nắp bình chứa nước ngược chiều kim đồng hồ và tháo nó ra để mở.

- Đổ đầy nước cất hoặc nước tinh khiết vào bình và đặt lại vào bên trong thiết bị. Không sử dụng nước nóng vì nó có thể làm biến dạng bình.

- Cắm dây sạc vào thiết bị và ổ cắm điện.

- Nhấn nút nguồn để bật thiết bị. Đèn báo nút nguồn sáng, vòi phun phát ra âm thanh và hơi nước sẽ thoát ra sau 20 giây.

- Khi sử dụng thiết bị, để vòi phun cách mặt bạn khoảng 20cm để đảm bảo hơi nước bao phủ toàn bộ khuôn mặt và cổ của bạn.

- Nhấn nút nguồn để tắt thiết bị sau khi sử dụng.

Hướng dẫn các bước trước và sau khi dùng máy xông hơi mặt TouchBeauty

Máy xông hơi mặt TouchBeauty TB-1586 đang được bán tại hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc. Bạn có thể an tâm tìm mua sản phẩm tại đây, Siêu Thị Y Tế cam kết hàng chính hãng 100% và hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả. Liên hệ ngay số hotline: 0985 999 929 hoặc truy cập: https://sieuthiyte.com.vn/ để được tư vấn mua hàng.