Chị em hãy bỏ túi ngay bí quyết sử dụng máy làm sạch lông toàn thân hiệu quả

Máy làm sạch lông toàn thân hoạt động tương tự như tẩy lông, ở chỗ nó sẽ loại bỏ lông tận gốc. Nhưng máy cạo lông không sử dụng sáp. Thay vào đó, nó sẽ nhổ lông khi bạn di chuyển thiết bị qua các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Làm thế nào để bạn sử dụng máy làm sạch lông toàn thân?

Bắt đầu bằng cách đặt máy cạo lông ở góc 90 độ so với da của bạn. Không ấn thiết bị vào da. Thay vào đó, hãy giữ nó nhẹ nhàng trên da. Kéo da căng và sau đó từ từ di chuyển máy cạo lông theo hướng mọc của lông.

Để có kết quả tốt nhất, hãy tẩy tế bào chết cho da trước khi sử dụng máy cạo lông. Điều này giúp loại bỏ tế bào da chết và có thể ngăn ngừa lông mọc ngược.

Nếu bạn di chuyển máy cạo ngược chiều với hướng mọc của lông, bạn sẽ cắt được lông ở phần da, nhưng sẽ không loại bỏ được lông tận gốc.

Bí quyết sử dụng máy làm sạch lông toàn thân

- Sử dụng máy cạo lông vào ban đêm: Một số người bị mẩn đỏ và kích ứng da sau khi tẩy lông, vì thế nên dùng thiết bị vào ban đêm, mẫn đỏ sẽ biến mất sau vài giờ và bạn sẽ thức dậy với làn da trắng sáng.

- Một số máy nhổ lông có cài đặt tốc độ khác nhau: Bắt đầu ở mức cài đặt thấp và sau đó tăng dần tốc độ để xem phù hợp với mức độ nào.

Hãy sử dụng máy làm sạch lông toàn thân từ cài đặt tốc độ thấp nhất

- Kiên nhẫn: Để có kết quả tốt nhất, cần di chuyển thiết bị từ từ khắp cơ thể, vì vậy hãy dành thời gian cho điều này. Nếu di chuyển quá nhanh, có thể để lại một vài sợi lông.

- Dưỡng ẩm: Dưỡng ẩm da sau khi sử dụng máy cạo lông để giảm kích ứng.

- Đừng quên làm sạch máy cạo lông: Sau mỗi lần sử dụng, hãy làm sạch thiết bị để giảm nguy cơ nhiễm trùng da. Loại bỏ lông còn sót lại trên máy và sử dụng cồn để làm sạch thiết bị.

Máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty – Bí quyết làm đẹp của chị em hiện đại

TouchBeauty là thương hiệu chăm sóc sắc đẹp hàng đầu hiện nay với đa dạng các dòng sản phẩm: máy rửa mặt, máy massage mặt, máy tỉa lông mày, máy làm sạch lông,… Đặc biệt, máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty luôn được nhiều chị em “săn đón” bởi chất lượng “cực xịn” cùng thiết kế xinh xắn và màu sắc thời thượng.

+ Máy làm sạch lông TouchBeauty TB1459

Máy làm sạch lông TouchBeauty TB1459 là công cụ giúp chị em phụ nữ cắt tỉa lông các vùng bikini, chân, tay,... trên cơ thể. Những ưu điểm nổi bật của thiết bị:

- Lưỡi dao phù hợp với đường viền cơ thể con người, an toàn và chuẩn xác 100%.

- Lưỡi dao đa chức năng không chỉ có công dụng sử dụng để làm sạch lông mà còn có thể cắt tỉa tóc khi dài.

- Công cụ cho phép sử dụng ở khu vực khô và ướt ngay khi tắm.

- Thiết kế gọn nhẹ vừa tay cầm có thể bỏ vào ví và sử dụng mọi lúc.

- Hiệu quả công cụ mang lại là làm cho làn da mềm mại và mịn màng không gây kích ứng, không vết rách hoặc vết cắt, hóa chất do dao cạo để lại.

Máy làm sạch lông TouchBeauty TB1459

+ Máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty TB1653

Máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty TB1653 được thiết kế với mẫu mã hiện đại, tone màu hồng làm chủ đạo bắt mắt, là phương pháp làm sạch lông hoàn hảo để thay thế các loại dao cạo khác. Những ưu điểm nổi bật của thiết bị:

- Lưỡi dao tròn ở 2 đầu cho phép cạo an toàn, chuẩn xác.

- Thiết bị thực hiện lướt nhẹ nhàng trên da, không gây khó chịu cho da.

- Trọng lượng nhẹ, di động có thể sử dụng mọi lúc.

- Không gây kích ứng với da kể cả vùng da nhạy cảm.

- Thiết kế chống thấm nước cao cấp IPX6 cho phép bạn sử dụng cả khi tắm.

- Chăm sóc toàn diện cho: mặt, cánh tay, chân, nách, vùng bikini,...

- Có thể làm sạch lông khi da khô hoặc ướt.

Máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty TB1653

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