Sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 để “cứu cánh” cho làn da ngày Tết

Sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 không chỉ giúp săn chắc cơ mặt mà còn giảm các dấu hiệu lão hóa. Khi ô nhiễm, căng thẳng, các tác nhân xấu khác đã ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, một kỹ thuật massage mặt đơn giản có thể giúp chăm sóc da đồng thời trì hoãn các dấu hiệu lão hóa. Roaman M9 sẽ cải thiện lưu thông máu, làm tăng sản xuất collagen giúp xây dựng cấu trúc da và cải thiện độ đàn hồi của da khiến bạn trông trẻ trung hơn.

Một làn da rạng rỡ và đều màu là chưa đủ nếu bạn có làn da thô ráp. Khi bạn thực hiện một liệu pháp chăm sóc da mặt , điều ít nhất bạn mong đợi là làn da trở nên mịn màng và tươi sáng. Máy chăm sóc da mặt Roaman M9 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Thiết bị giúp loại bỏ độc tố, ngăn chặn tình trạng da chảy xệ và trở nên mịn màng hơn chỉ trong vài tuần sử dụng.

+Hấp thụ dưỡng chất tốt hơn

Kết hợp massage mặt với máy chăm sóc da mặt Roaman M9 trong quy trình chăm sóc da sẽ làm tăng hiệu quả của các sản phẩm. Thoa serum hoặc kem dưỡng ẩm và massage mặt để giúp sản phẩm thẩm thấu tốt hơn vào da.

Máy chăm sóc da mặt Roaman M9 mang đến bạn làn da mịn màng hoàn hảo

+Giải độc cho da

Ô nhiễm và bụi bẩn có thể khiến làn da trông xỉn màu nhưng sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 có thể giúp giải độc tố. Thiết bị sẽ làm sạch bụi bẩn, dầu, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, hóa chất... khỏi da và thông thoáng lỗ chân lông bằng cách loại bỏ mỹ phẩm tích tụ.

+Làm sáng da

Massage mặt với Roaman M9 làm tăng lưu lượng máu và mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh. Việc tăng cường lưu thông máu này cũng làm cho làn da sáng và đều màu hơn.

+Giải tỏa căng thẳng

Khi cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, bạn có xu hướng căng trán và mắt, điều này sẽ dẫn đến nếp nhăn. Roaman M9 sẽ giúp giải phóng căng thẳng và giữ cho khuôn mặt căng mịn, tràn đầy sinh lực.

Sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 giúp bạn “cứu cánh” cho làn da ngày Tết

Chuyên gia thẩm mỹ cho rằng sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 như một cách “rèn luyện sức khỏe cho khuôn mặt”

Các chuyên gia thẩm mỹ cho biết việc massage mặt với Roaman M9 sẽ cải thiện kết cấu của da nhờ sự kích thích bằng ánh sáng và dòng chảy của bạch huyết. Thiết bị hỗ trợ giải độc da, dẫn lưu bạch huyết và tẩy tế bào chết hiệu quả. Các chuyên gia nói thêm, sử dụng máy chăm sóc da mặt Roaman M9 như một cách “rèn luyện sức khỏe cho khuôn mặt”.

Máy chăm sóc da mặt Roaman M9 tích hợp 4 chế độ chăm sóc da hoàn hảo

Thương hiệu Roaman cho ra đời dòng máy Máy massage mặt chăm sóc da 4in1 Roaman M9 với 4 chế độ tùy chỉnh:

- Chế độ Clean: với 3 cấp độ điều chỉnh ion dương giúp làm mở lỗ chân lông hoàn toàn để loại bỏ bụi bẩn, cặn trang điểm và dầu giúp da sạch sâu và sáng mịn.

- Chế độ Massage: sử dụng kết hợp giữa ánh sáng đỏ và mát xa, có thể điều chỉnh với 3 cấp độ, làm tăng cường độ hoạt động của tế bào, giúp mỹ phẩm nhanh chóng hấp thụ thông qua ion âm tích điện.

- Chế độ Fading: làm mờ vết thâm bằng cường độ ánh sáng xanh có thể điều chỉnh 3 cấp độ, kết hợp cùng các ion âm làm giảm oxy phản ứng gây ra mụn, các đốm đen, làm mờ sắc tố trên da.

- Chế độ EMS: kích thích vi mô da giúp đàn hồi, làm ẩm và săn chắc cho da với cường độ dòng điện điều chỉnh cùng 3 cấp độ.

Với thiết kế nhỏ gọn và màu hồng siêu nữ tính máy chăm sóc da mặt Roaman M9 hứa hẹn sẽ trở thành vật bất ly thân của những cô nàng hiện đại. Chị em có thể mang máy đi mọi nơi và sử dụng liên tục mà chỉ mất 2,5 giờ sạc.

Phụ kiện đi kèm Máy chăm sóc da mặt Roaman M9

Máy chăm sóc da mặt Roaman M9 hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng Hùng Hy trên toàn quốc. Đây là địa chỉ mua sắm trang thiết bị y tế gia đình cùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu hiện nay. Bạn có thể an tâm lựa chọn Hùng Hy, tất cả các sản phẩm tại đây đều cam kết chính hãng 100%.