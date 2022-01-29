Những mẹo hay giúp bạn làm quen với máy trợ thở CPAP

Dự kiến ​​sẽ mất ít nhất vài đêm để điều chỉnh. Đừng bỏ cuộc hoặc thất vọng nếu bạn thấy mặt nạ gây khó chịu. Lúc đầu, bạn có thể gặp khó khăn khi ngủ, nhưng sẽ quen với CPAP nhanh hơn bằng cách gắn bó với nó. Theo thời gian, giấc ngủ sẽ được cải thiện.

Thực hành đeo mặt nạ và thở với nó. Để giúp làm quen với mặt nạ, bạn có thể đeo nó mà không cần bật máy và tập thở mà không có không khí lọt qua.

Dành thêm thời gian để chuẩn bị trước khi đi ngủ. Khi bạn bắt đầu sử dụng thiết bị CPAP, sẽ hữu ích nếu bạn dành thêm một chút thời gian trước khi đi ngủ để đổ đầy máy làm ẩm, lắp mặt nạ đúng cách và tạo cho bản thân sự thoải mái.

Bạn cần thời gian để làm quen với máy trợ thở CPAP

Sử dụng máy trợ thở CPAP bất cứ lúc nào bạn ngủ. Hầu hết mọi người chủ yếu nghĩ về ban đêm, nhưng tốt nhất là bạn nên dùng thiết bị cho những giấc ngủ ngắn vào ban ngày.

Sử dụng các bài tập thư giãn. Một số người cảm thấy lo lắng hoặc ngột ngạt khi đeo mặt nạ và các kỹ thuật thư giãn có thể giúp tâm trí thoải mái. Nhiều bước thư giãn trong những mẹo được nêu cũng giúp đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Rửa mặt sạch trước khi đắp mặt nạ. Giữ da mặt sạch sẽ có thể giúp tạo lớp màng kín tốt và giảm nguy cơ bị kích ứng vào ban đêm.

Một phần khác của việc làm quen với máy trợ thở CPAP là nhớ trao đổi với bác sĩ. Nếu mặt nạ không thoải mái, thường có một lựa chọn khác để thử có kích thước, hình dạng hoặc loại đệm phù hợp hơn. Tương tự, nếu áp lực có vẻ không ổn, bác sĩ có thể xác định xem có cần điều chỉnh gì không.

Các mẹo khác để bảo quản máy trợ thở CPAP

Khi bạn mở máy lần đầu tiên, hãy ghi nhãn hiệu, kiểu máy và số sê ri. Giữ thông tin đó với số điện thoại của kỹ thuật viên, nhà sản xuất và nhà cung cấp đã giao máy cho bạn. Các bước này sẽ đơn giản hóa quy trình nếu bạn gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật nào trong tương lai.

Để giữ cho máy trợ thở luôn hoạt động tốt, cần giữ cho mặt nạ, ống mềm và máy tạo ẩm luôn sạch sẽ. Thiết lập thói quen vệ sinh thường xuyên để tránh tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn hoặc các chất gây ô nhiễm khác.

Máy trợ thở CPAP nào tốt nhất thị trường hiện nay?

Máy Trợ Thở là cửa hàng chuyên cung cấp các dòng máy trợ thở BiPAP và CPAP chính hãng 100%. Dưới đây là một số máy trợ thở CPAP tốt nhất thị trường hiện đang được bán tại cửa hàng:

+Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze cung cấp liệu pháp áp lực đường thở tích cực để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân, tạo hơi thở tự nhiên cho người dùng, thiết bị rất tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc các phòng khám,... Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: RoHS, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-11, ISO 80601-2-70, ISO 8185.

Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze và các phụ kiện đi kèm

Một số ưu điểm nổi bật của Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

- Máy tạo độ ẩm: Hệ thống sẽ liên tục theo dõi mực nước và ngừng sưởi ấm, khi đó sẽ đưa ra cảnh báo rõ ràng trong khi mực nước xuống thấp để tránh làm bệnh nhân khó chịu do không khí khô.

- Giao diện: Màn hình LCD dễ nhìn, cho phép người dùng có thể cài đặt và xem thông tin về liệu pháp trị liệu của mình.

- Kết nối: Người dùng có thể xem thông tin quá trình điều trị trên ứng dụng qua smartphone, trên Website hoặc qua thẻ SD được gắn lên thiết bị.

- IPR: Giải phóng áp suất thông minh mang đến trải nghiệm thoải mái hơn trong quá trình trị liệu thông khí đến cho bệnh nhân. Thiết bị có sẵn 3 cấp IPR để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân.

+Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA

Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA với máy tạo độ ẩm H60 tạo độ ẩm tích hợp nhiệt được thiết kế để mang lại việc điều trị thoải mái tại nhà cho bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA).

Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA đến từ Mỹ

Một số ưu điểm nổi bật của Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA

- Thiết kế nhỏ gọn, màn hình màu lớn 3.5 inch dễ dàng quan sát.

- Hoạt động yên tĩnh, không gây khó chịu cho người dùng và người xung quanh.

- Tự động bật và tắt, tự động hoạt động 4-20cm H2O.

- Dễ dàng xem lại dữ liệu giấc ngủ của 365 đêm với công nghệ iCode.

- Tích hợp máy tạo độ ẩm làm nóng có thể tháo rời.

- Giảm đau khi thở ra với ba thiết lập thoải mái

- Cảnh báo âm thanh của sự rò rỉ ống / mặt nạ.

+Máy trợ thở AirSense 10 AutoSet CPAP

Máy điều trị ngưng thở Airsense 10 Autoset có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, tất cả chức năng đều hoàn toàn tự động, giúp đường thở luôn thông suốt cả đêm.

Máy trợ thở AirSense 10 AutoSet CPAP

Một số ưu điểm nổi bật của Máy trợ thở AirSense 10 AutoSet CPAP

- Thuật toán Autoset Response được tối ưu dành cho những người nhạy cảm với áp lực khí điều trị cao và sự tăng áp lực nhanh.

- Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động.

- Âm thanh động cơ ở mức 24 dBA, gần như không thể nghe thấy.

- Khả năng dò tìm (CSA, CRA, RERA).

- Một số tính năng vượt trội của thiết bị: giảm áp lực thở ra để tạo sự thoải mái cho bệnh nhân, kiểm soát nhiệt độ khí lưu thông (Climate Control), inbuilt thông minh có khả năng phân biệt giữa nghẹt thở tắc nghẽn và ngưng thở.

- Màn hình LCD màu hiển thị nhiều thông tin trực quan

- Tích hợp công nghệ truyền không dây.