Chọn loại bàn chải có một số tính năng đặc biệt được thiết kế để thu hút sự chú ý của trẻ. Đó có thể là một tay cầm phát nhạc, kiểu dáng hoặc thiết kế in hình nhân vật hoạt hình.

Bàn chải điện có kiểu dáng dễ thương và màu sắc bắt mắt sẽ thu hút trẻ hơn

Một số trẻ lúc đầu còn bối rối khi dùng bàn chải điện. Những rung động có vẻ xa lạ với chúng, vì vậy hãy bắt đầu bằng cách giữ phần sau của đầu bàn chải vào cánh tay của chúng một cách vui vẻ. Nếu chúng có vẻ không nản lòng, hãy cho phép trẻ cầm bàn chải. Cuối cùng, bạn có thể cố gắng giữ bàn chải trên răng của chúng. Sau đó hãy hướng dẫn trẻ cách cầm bàn chải.

Không nên xem bàn chải như một món đồ chơi mà là một món quà đặc biệt mà chúng có thể sử dụng hai lần một ngày. Hãy thử kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận thêm quà tặng miễn phí nào khi mua bàn chải điện cho trẻ em hay không.

Hãy chọn cho trẻ loại bàn chải điện có màu sắc và kiểu dáng dễ thương

Khuyến khích con quan sát cách bạn sử dụng nó. Bạn nên nói rõ rằng sử dụng bàn chải điện là một điều đặc biệt, con trẻ cần làm theo hướng dẫn từ người lớn để quá trình vệ sinh răng miệng không chỉ thú vị mà còn đạt được hiệu quả tối ưu.

Các chuyên gia khuyên rằng nên thận trọng theo dõi việc đánh răng của con bạn cho đến khi chúng được bảy tuổi. Hướng dẫn trẻ cách nhẹ nhàng làm sạch răng và nướu bằng cách dùng lực nhẹ.

3 bước để chải răng toàn diện với bàn chải điện

Bôi kem đánh răng và đặt bàn chải đánh răng điện theo chiều ngang của răng. Sau đó, bật nó lên, di chuyển từ từ và nhẹ nhàng dọc theo đường viền nướu. Lúc này hãy dùng ít lực từ tay và để bàn chải điện phát huy công suất làm việc.

Dành vài giây cho mỗi chiếc răng, hướng bàn chải điện để làm sạch các vùng kẽ răng (giữa các răng) khi bạn di chuyển dọc theo.

Đảm bảo chải mặt trước, mặt sau và mặt nhai của mọi răng.

Một số lời khuyên hữu ích khác

Dành thêm thời gian cho mặt sau của các răng cửa dưới vì mảng bám dễ tích tụ ở khu vực này.

Đừng quên chải mặt sau của răng hàm sau, đầu tròn nhỏ của bàn chải đánh răng điện giúp làm sạch khu vực này dễ dàng hơn.

Thay đầu bàn chải đánh răng điện của bạn thường xuyên khoảng 3-4 lần một năm.

Khi chải răng với bàn chải điện, hãy để thiết bị dừng ở mỗi chiếc răng trong vài giây

Bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031 giúp bé vệ sinh răng miệng toàn diện

Bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031 có thiết kế dễ thương, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng xinh xắn sẽ thu hút ánh nhìn của trẻ, giúp trẻ em vệ sinh răng miệng toàn diện mỗi ngày.

Lông bàn chải của thiết bị được làm bằng vòng xoáy, mặt lông dupont mềm mại lên đến 98%, có khả năng làm sạch sâu các mảng bám trên răng, giúp massage nướu răng mà không làm trẻ cảm thấy tê buốt hay đau rát.

Vận hành bằng chế độ xoay và rung với tốc độ lên đến 31.000 lần/phút từ đầu bàn chải, thiết bị sẽ loại bỏ các vết bẩn, mảng bám bên trong răng một cách hiệu quả với 2 chế độ làm sạch sâu dành cho răng thường và răng nhạy cảm.

Âm thanh và tần số rung của bàn chải không gây khó chịu cho bé cũng như người xung quanh. Sản phẩm sử dụng pin và sạc bằng đế cắm điện trong khoảng 15 giờ, kéo dài trong 1 đến 2 tháng, giúp quá trình sử dụng của trẻ không bị gián đoạn.

Phụ kiện đi kèm bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031

Bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031 hiện đang được bán cửa hàng Trẻ Khỏe Đẹp trên toàn quốc. Mua ngay để giúp con bạn chăm sóc răng miệng tốt nhất, ngăn ngừa các tình trạng viêm nướu và sâu răng thường mắc phải ở trẻ nhỏ.