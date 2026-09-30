Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Phóng viên Miłosz Sieliwończyk của TVP Info đang tường thuật trực tiếp từ hiện trường ở Kościerzyna, Ba Lan, về vụ một cậu bé bị xe hơi cán tử vong. Khán giả sững sờ chứng kiến một cô gái mặc áo len màu tím tiến đến từ phía sau anh ta và bị hất tung lên không trung sau khi bị chiếc xe ô tô khác đâm phải.
Video 18:30 30/09/2026

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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