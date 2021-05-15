Khi đang trên đường mua chè về bán thì 2 vợ chồng bất ngờ gặp tai nạn khiến cho người chồng bị thương nặng, còn người vợ không may tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ tạp chí Người đưa tin Pháp luật, ngày 15/5, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến hai vợ chồng thương vong. Nạn nhân là anh Đ.V.P. (SN 1969) và chị Đ.T.L. (SN 1980), trú tại xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 14/5, hai vợ chồng cùng nhau đi mua chè để mai ra chợ bán. Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, không may bị một chiếc xe máy khác tông phải.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người đưa tin Pháp luật

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh P. ngã mạnh xuống đường. Đúng lúc này chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc lao đến cán qua.

Hậu quả, chị L. tử vong tại chỗ. Anh P. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, gia đình anh P. và chị L. đã có 3 người con gái, hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng mưu sinh bằng việc buôn bán ở chợ. Sau khi biết thông tin, vào tối 14/5, rất đông bà con đã tới động viên, chia buồn và cùng nhau hỗ trợ giúp gia đình tổ chức mai táng.

Tang lễ của chị L. được gia đình và bà con lối xóm hỗ trợ tổ chức - Ảnh: Người đưa tin Pháp luật

Ông Nguyễn Doãn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho hay: “Sáng 15/5, bà con lối xóm đã tổ chức mai táng nạn nhân. Đại diện chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình”.

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