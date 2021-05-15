Nghệ An: Tai nạn thương tâm khiến vợ tử vong tại chỗ, chồng bị thương nặng

Xã hội 15/05/2021 13:50

Khi đang trên đường mua chè về bán thì 2 vợ chồng bất ngờ gặp tai nạn khiến cho người chồng bị thương nặng, còn người vợ không may tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ tạp chí Người đưa tin Pháp luật, ngày 15/5, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến hai vợ chồng thương vong. Nạn nhân là anh Đ.V.P. (SN 1969) và chị Đ.T.L. (SN 1980), trú tại xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 14/5, hai vợ chồng cùng nhau đi mua chè để mai ra chợ bán. Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, không may bị một chiếc xe máy khác tông phải.

tai nan 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người đưa tin Pháp luật

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh P. ngã mạnh xuống đường. Đúng lúc này chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc lao đến cán qua.

Hậu quả, chị L. tử vong tại chỗ. Anh P. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, gia đình anh P. và chị L. đã có 3 người con gái, hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng mưu sinh bằng việc buôn bán ở chợ. Sau khi biết thông tin, vào tối 14/5, rất đông bà con đã tới động viên, chia buồn và cùng nhau hỗ trợ giúp gia đình tổ chức mai táng.

tai nan 2
Tang lễ của chị L. được gia đình và bà con lối xóm hỗ trợ tổ chức - Ảnh: Người đưa tin Pháp luật

Ông Nguyễn Doãn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho hay: “Sáng 15/5, bà con lối xóm đã tổ chức mai táng nạn nhân. Đại diện chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình”.

Chạy xe máy về quê nghỉ lễ, cô gái trẻ gặp tai nạn, tử vong tại chỗ

Chạy xe máy về quê nghỉ lễ, cô gái trẻ gặp tai nạn, tử vong tại chỗ

Sáng nay, ngày 30/4, tại Km 17+550 QL1A tuyến tránh Huế, đoạn thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy. Vụ tai nạn thương tâm làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn tử vong tại chỗ tai nạn ở Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1