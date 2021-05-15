Chồng đi nhậu, tắt máy 'tỉnh bơ' khi vợ bầu 7 tháng đau đớn nằm vật vã bên đường ở Bình Dương

Xã hội 15/05/2021 21:37

Một người phụ nữ bụng bầu hơn 7 tháng đau đớn nằm vật vã bên đường, bên cạnh còn có một em bé khoảng 3 tuổi phải nhờ đến CSGT giúp đỡ. Khi lấy điện thoại gọi cho chồng, mọi người sững sờ nhận được vài câu sáo rỗng: "Alo, alo" rồi cúp máy.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, sự việc gây bức xúc trên xảy ra ở Mỹ Phước 3 - Bến Cát (Bình Dương) vào tối ngày 13/5 vừa qua và hiện vẫn đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các trang mạng xã hội, khiến người đọc vô cùng bức xúc. 

Người chồng vì bận nhậu với bạn bè mà không hề hay biết tới việc người vợ bụng bầu hơn 7 tháng đang nằm vật ra bên đường vì quá đau không thể lê bước. Khi vợ gọi thì không bắt máy, nhưng khi người lạ gọi thì chồng "alo" ngay lập tức nhưng rồi cũng chỉ nghe để đó, không quan tâm tình trạng sức khoẻ của vợ. Được biết, ngay lúc đó, anh ta đang bận nhậu cùng với bạn bè. 

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Người phụ nữ bầu vượt mặt, đau đớn nằm bên đường - Ảnh: FB

Những người chứng kiến vụ việc tỏ ra rất bức xúc chia sẻ: "Chuyện là tối nay em có đi trên đoạn đường cổng MP3, em gặp chị này bầu tầm 28 đến 30 tuần gì đó, chị chở theo con nhỏ mà đau bụng đau lưng ngồi khóc bên lề đường. Em gặp có tới hỏi thăm và gọi điện thoại cho người nhà giúp chị, mà chị nói chồng chị đi nhậu, chị bị vậy mà gọi hoài không nghe máy. Lấy điện thoại chị đó gọi chồng thì không nghe máy, em có lấy điện thoại em gọi thì chồng chị đó nghe, alo alo rồi tắt máy. Đến khi CSGT gọi thì chồng chị đó đang hát hò. Cũng may em gọi nhờ được xe cấp cứu của anh Q.T và gặp được mấy anh CSGT chứ không em cũng không biết làm sao".

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Người đàn ông tốt bụng đỡ mẹ bầu đứng lên và giúp gọi xe cấp cứu - Ảnh: FB
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Nhờ sự trợ giúp của CSGT và người dân xung quanh, người phụ nữ được đưa lên xe cấp cứu - Ảnh: FB

Người dân xung quanh cũng chia sẻ thêm: "Sau đó chị đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh Viện Mỹ Phước và khi ấy vẫn chưa liên lạc được với chồng. Gọi thì thuê bao luôn rồi". 

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, một làn sóng chỉ trích người chồng đã nổ ra. Mọi người đều cảm thương cho cô vợ vì có một người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm. 

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Từ khóa:   bụng bầu 7 tháng người phụ nữ bụng bầu chồng bận nhậu

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