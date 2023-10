Đến ngày 10/5/2021 gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể của chị và được chôn cất tại Thanh Am - Gia Lâm. Đến sáng ngày 13/5, gia đình tìm thấy tờ nhật ký do chị để lại tại nhà bố mẹ đẻ. Trước đó, do xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vả nên chị đã về nhà bố mẹ đẻ ở trước khi xảy ra việc mất tích.

2 trang đầu của nhật ký - Ảnh: FB

2 trang sau của nhật ký - Ảnh: FB

Bài đăng của trang Đông Anh News đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ thương cảm cho số phận của người phụ nữ, đồng thời bức xúc trước hành động của gia đình chồng chị Đ. nếu như những gì chị viết trong nhật ký là sự thật. Tuy nhiên, thực chất đây là thông tin từ một phía, còn về phía gia đình người chồng kia đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức nào.

Được biết, chị Đ. là chị họ của Nguyễn Ngọc Mạnh - anh hùng cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 của chung cư mấy tháng trước. Biết được thông tin về cái chết bí ẩn của người chị họ thân thiết, anh Mạnh đã có dòng chia sẻ xót xa trên trang cá nhân. Anh viết: "Nhà chúng tôi nghèo nhưng không ngửa tay xin tiền nhà bà, mà ngược lại nhà bà tới nhà tôi để xin dâu! Đọc xong những dòng nhật ký chị tôi viết... Nghèo là cái tội sao? Gia đình bà có tư cách gì chỉ trích đánh đập chị tôi? Người nhà bà bà xót vậy, người nhà chúng tôi chúng tôi không biết xót sao?".



Bài đăng của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với Doanh nghiệp Tiếp thị, anh Mạnh cho biết gia cảnh của chị Đ. rất khó khăn, chị mất mẹ từ nhỏ, nên khi lớn một chút phải đi phụ hồ để phụ bố chăm sóc các em. Cũng từ nguồn tin Doanh nghiệp Tiếp thị, lãnh đạo Công an xã Xuân Canh cho biết, khoảng 22h30 ngày 8/5, đơn vị nhận được trình báo của gia đình nhà chồng chị Đ. về việc chị này đi khỏi nhà từ ngày 1/5. Sau khi tiếp nhận tin, cơ quan công an xã đã giải quyết sự việc đúng theo thủ tục, kết hợp với đài phát thanh, phát thông báo tìm kiếm. Về các thông tin như mạng xã hội đăng tải hiện đơn vị này cũng đang xác minh làm rõ. Phía Công an quận Long Biên cũng chưa có thông báo gì với Công an xã Xuân Canh.