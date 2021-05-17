Ngày 2/5 mới đây, người chồng đã thuê một nhóm giang hồ đến đòi tiền cho thuê nhà trọ từ vợ cũ. Sau khi giữa 2 vợ chồng diễn ra cãi vả, mâu thuẫn, có một người phụ nữ tóc ngắn đã cầm gậy đánh người vợ cũ này.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, sự việc xảy ra vào hồi 11h30 ngày 2/5/2021, tại khu nhà trọ thuộc đường F1, tổ 54A, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Cụ thể, chị N.T.T.H. (địa chỉ: số 149/106 đường Tân Thới Nhất 17, tổ 54B, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) thấy chồng mình là ông T.V.T. dẫn 5 người lạ mặt kéo đến khu nhà trọ để đòi tiền thuê nhà của những người thuê phòng. Nhóm người này buộc các gia đình thuê phòng phải trả tiền thuê hàng tháng cho ông T. thay vì trả tiền cho chị H. như bình thường.

Không đồng ý với quyết định trên của chồng mình, chị H. và ông T. đã lời qua, tiếng lại. Ngay lập tức, một người phụ nữ tóc ngắn đứng gần đó xông vào đánh chị H., sau đó ông T. cùng nhóm người lạ mặt lên 1 chiếc xe 7 ô tô chỗ rời đi. Đến khoảng 9h30 ngày 4/5/2021, khi chị H. đang ghi số điện nước tại phòng trọ thì ông T. cùng một nhóm người khác lại tới. Chị H. cho biết: "Ông T. và nhóm người này bắt người thuê nhà trọ phải trả tiền hàng tháng cho ông T. nếu không sẽ không cho thuê nữa. Khi tôi tranh cãi thì ngay lập tức bị ông T. và nhóm người này túm tóc, uy hiếp tôi".

Chị H. cũng cho biết thêm, trong số những người hành hung chị, có người phụ nữ tóc ngắn đã đánh chị vào ngày 2/5/2021: "Người phụ nữ này cầm cây gậy đánh liên tiếp vào người tôi. Cũng may, tôi tránh được nên vết thương không nặng. Sau khi đánh, nhóm người này còn chửi mắng và hăm doạ sẽ cho người giết tôi". Quá hoảng sợ, chị H. đã gọi điện thoại kêu cứu đến Công an phường Tân Thới Nhất. Thấy công an xuất hiện, ông T. và nhóm người này lên xe chạy mất. Chị H. đứng trước dãy nhà trọ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Theo thông tin ban đầu, chị H. và ông T. là vợ chồng đã đăng ký kết hôn từ năm 1998 và có 3 người con gái. Gần đây, chị H. phát hiện ông T. ngoại tình và có con với một phụ nữ khác nên đã nộp đơn ly hôn ra TAND quận Tân Phú. Trong thời gian này, ông T. đã chuyển ra ngoài ở và toàn bộ số tiền thu được từ phòng trọ là nguồn chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày của 4 mẹ con chị H. Chị H. cho biết, hiện nay TAND quận Tân Phú đang thụ lý đơn ly hôn, việc phân chia tài sản chưa có quyết định cuối cùng. Từ năm 2016 đến nay, dãy trọ này chị H. là người quản lý và thu tiền trực tiếp nhưng thời gian qua ông T. liên tục đến chửi bới và hành hung khiến chị rất lo sợ. Hiện tại, công an quận 12, TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Tân Thới Nhất chuyển lên để giải quyết theo thẩm quyền.

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