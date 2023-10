Hung thủ trong vụ dùng dao đâm tài xế taxi ở Thanh Oai, Hà Nội đã bị cơ quan công an và người dân quanh khu vực khống chế, vây bắt tại hiện trường. Tên này là tội phạm giết người trốn truy nã trong thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ Vnexpress, chiều 16/5, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã bắt Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 16h20 cùng ngày, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nghe thấy tiếng kêu cứu của một lái xe taxi. Khi người dân tới trợ giúp thì tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay nhưng vẫn cố thoát ra ngoài xe, vật lộn với tên cướp và tri hô kêu cứu. Lúc này người dân xung quanh nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm Sáu tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Hung thủ bị lực lượng công an đưa về cơ quan điều tra - Ảnh: Vnexpress

Đáng chú ý, qua xác minh của cơ quan chức năng, Đặng Phạm Sáu bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Theo đó, khoảng 16h20 ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đi xe máy đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc lại tài sản. Thế nhưng, chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sáu rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm nhát chí mạng con trai chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Dù đã được người thân nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 28/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã bị can Đặng Phạm Sáu.

Thông báo truy nã Phạm Đặng Sáu do công an TP.Thanh Hóa phát đi hồi tháng 4 - Ảnh: Kinh Tế Đô Thị

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng CQĐT Công an TP. Hà Nội và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

