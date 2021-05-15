Nữ điều dưỡng ở Hà Nội bị bệnh nhân Covid-19 tấn công hoảng hốt: 'Làm sao để vững vàng bước tiếp đây?

Xã hội 15/05/2021 20:48

Một nữ điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã vô cùng hốt hoảng và hoang mang khi bị một bệnh nhân Covid-19 to tiếng và có hành vi dùng tay tấn công.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp Tiếp thị, ngày 15/5, một nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bị bệnh nhân Covid-19 lao vào phòng hành chính to tiếng. Người này yêu cầu cung cấp số điện thoại của Giám đốc bệnh viện. Nữ điều dưỡng chưa kịp giải thích thì đã bị tấn công. Một lúc sau, cô nhận được tin bệnh nhân Covid-19 có diễn biến, cần thăm khám. Cô vừa khóc vừa mặc vội bộ đồ bảo hộ, chạy vào buồng bệnh.

Vẫn chưa thôi bàng hoàng, nữ điều dưỡng chia sẻ: "Xử trí xong bệnh nhân Covid-19, nữ diều dưỡng quay lại thấy các đồng nghiệp khác lầm lũi đẩy xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân, cho cả người vừa tấn công mình. Làm sao để vững vàng bước tiếp đây? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này?".

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Chia sẻ về vụ việc này, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vụ việc xảy ra tại Khoa Nội tổng hợp, cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh. Cụ thể, một nam bệnh nhân đã to tiếng, dùng tay tấn công nữ điều dưỡng, nhưng chưa đến mức độ nguy hiểm. Lực lượng bảo vệ đã có mặt kịp thời để can thiệp, bệnh viện cũng đã báo cáo lên Bộ Y tế.

Ông cho biết thêm: "Có thể bệnh nhân nằm điều trị lâu nên tinh thần bức xúc. Covid-19 khiến nhiều người bệnh rơi vào trạng thái không ổn định. Tôi đang cho xác minh, làm rõ vụ việc".

Tính đến hôm nay ngày 15/5, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã trải qua 15 ngày phong tỏa, cách ly để phòng dịch COVID-19.

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Từ khóa:   Covid-19 hành hung nữ điều dưỡng bệnh nhân Covid-19

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