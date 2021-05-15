Nóng: Chiều 15/5, Việt Nam ghi nhận 131 ca mắc Covid-19 mới

Trưa ngày 15/5, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với Covid-19. Cả 2 đều là giáo viên và là F1 của nữ kế toán Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong, trong đó có một người đang mang thai tháng thứ 8.