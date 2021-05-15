Nóng: Chiều 15/5, Việt Nam ghi nhận 131 ca mắc Covid-19 mới

Tin y tế 15/05/2021 19:50

Chiều ngày 15/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 131 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 129 ca trong nước ghi nhận tại khu cách ly, khu được phong toả, riêng Bắc Giang 85 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 15/5, Việt Nam ghi nhận 131 ca dương tính COVID-19

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

-CA BỆNH BN3855 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Vĩnh Long.

-CA BỆNH BN3869 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ngày 29/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

129 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3856-BN3868 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4 nhân viên y tế và 9 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN3870, BN3873-BN3874, BN3876-BN3880 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, được xét nghiệm diện rộng và đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH BN3871-BN3872, BN3875, BN3881-BN3886, BN3888-BN3894 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện dã chiến Gia Bình, Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bệnh viện Sản Nhi, và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3887 ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; là F1 của BN3755, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- CA BỆNH BN3895-BN3898 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH BN3899, BN3901-BN3902, BN3904-BN3985 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và KCN Quang Châu đã được cách ly và nằm trong khu phong tỏa trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3900 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nam, 15 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3721, đã được cách ly từ trước.

- CA BỆNH BN3903 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3354, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế 
Điện Biên: 2 cô giáo trường Phổ thông Dân tộc nội trú dương tính với Covid-19, một người đang mang thai ở tháng thứ 8

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