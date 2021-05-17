Bé trai sơ sinh 30 ngày tuổi bị hoại tử tay, phải bảo tồn cánh tay

Một bé trai sơ sinh ở Tuyên Quang vừa được các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật và điều trị bảo tồn thành công cánh tay bị hoại tử do mắc hội chứng chèn ép khoang.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhi là cháu V.A.T. (30 ngày tuổi, ở Tuyên Quang), sinh non 33 tuần, nặng 1,9 kg, vào Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 14/4 trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, rối loạn đông máu, kèm theo cánh tay trái sưng, phù, đỏ tím, có những mảng da màu đen có dấu hiệu hoại tử. Qua thăm khám, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cánh cẳng tay trái. Cánh tay bị hoại tử của bé trai sơ sinh - Ảnh: VietNamNet Bác sĩ CKII Lê Thị Hà – Giám đốc Trung tâm sơ sinh cho biết, hội chứng chèn ép khoang là hiện tượng tăng áp lực mô mềm trong khoang kín, dẫn tới thiếu máu mô. Hội chứng này chủ yếu gặp ở chi, đặc biệt là cẳng tay và cẳng chân. Nguyên nhân có thể do chấn thương, tổn thương nghiền nát, đụng dập nặng, chảy máu do rối loạn đông máu.

Chèn ép khoang làm tắc dòng chảy động mạch nuôi dưỡng phần chi thể phía dưới đoạn chèn ép và nếu không được xử lý kịp thời có thể gây hoại tử cơ, tổn thương thần kinh mạch máu, nhiễm trùng, phải cắt cụt chi thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Hội chứng chèn ép khoang ở cánh tay - Ảnh: Y học tổng hợp Theo bác sĩ Hà, trường hợp bé V.A.T rất khó có thể điều trị bảo tồn để giữ lại cánh tay với các biện pháp điều trị nội khoa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thăm khám và hội chẩn đánh giá các tổn thương, trẻ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để giải phóng chèn ép.

Ngày 16/4, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở khoang cánh, cẳng tay, giải phóng động mạch bị chèn ép cho bệnh nhi. Ths.Bs CKII Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi (đồng thời là người trực tiếp phẫu thuật cho trẻ) cho biết: “Do động mạch của trẻ rất nhỏ, các tổ chức xung quanh phù nề nhiều nên quá trình phẫu thuật rất khó khăn. Trong mổ các bác sĩ phát hiện có vết rách của động mạch cánh tay đoạn ở khuỷu tay, êkíp phẫu thuật đã tiến hành khâu lại vết rách của động mạch. Sau phẫu thuật, bàn tay trẻ hồng dần, tình trạng tưới máu đoạn dưới được cải thiện”. Trẻ tiếp tục được chăm sóc tích cực tại Trung tâm sơ sinh, sau hơn 3 tuần, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé trai đã tỉnh, tự thở, cánh tay trái có thể cử động và màu sắc da dần trở về bình thường. Ngày 15/5, tình trạng bệnh nhi ổn định, được ra viện, tuy nhiên các bác sĩ cho biết trẻ cần khám lại và tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn.

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