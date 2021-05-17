Nha Trang: Kỷ luật 2 học sinh đứng quay clip nữ sinh đánh nhau

Xã hội 17/05/2021 17:15

Clip 2 nữ sinh của trường THCS Trần Nhật Duật và Trường THCS Trần Quốc Toản đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Hôm nay 17/5, lãnh đạo nhà trường đã quyết định kỷ luật đối với các nữ sinh trong vụ hành hung này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, do mâu thuẫn, em N.T.T. (lớp 7/5 THCS Trần Nhật Duật) bị hai học sinh Đ.N.A.M. (lớp 8/2 THCS Trần Nhật Duật) và P.T.N.N. (lớp 9/3 THCS Trần Quốc Toản) hành hung tại nhà vệ sinh của Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang. Theo đó, Trường THCS Trần Nhật Duật và Trường THCS Trần Quốc Toản (TP.Nha Trang) phối hợp tổ chức cuộc họp công bố các quyết định kỷ luật đối với các học sinh có hành vi bạo lực, vi phạm nội quy nhà trường. 

Cuộc họp có sự tham gia của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh liên quan của 2 trường, các học sinh và phụ huynh học sinh liên quan, UBND phường Phước Hòa và Công an phường Phước Hòa.

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Vụ 'ẩu đả' diễn ra tại nhà vệ sinh - Ảnh chụp màn hình

Qua họp hội đồng kỷ luật, Trường THCS Trần Nhật Duật quyết định kỷ luật em Đ.N.A.M. (lớp 8/2) với hình thức xếp hạnh kiểm loại yếu năm học 2020 - 2021, phải rèn luyện trong hè. Thời gian kỷ luật từ ngày 1/6 đến 15/8, học sinh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy nhà trường. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật cao hơn.

Với em P.T.N.N. (lớp 9/3), Trường THCS Trần Quốc Toản cảnh cáo em P.T.N.N. trước toàn trường, tạm dừng học tập kể từ ngày 15/5 đến khi kết thúc năm học 2020 - 2021, xếp loại hạnh kiểm năm học 2020 - 2021 loại yếu. Như vậy, học sinh P.T.N.N. (lớp 9/3 THCS Trần Quốc Toản) sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021, mà phải tiếp tục chờ đến đợt xét tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022.

Ngoài ra, hai học sinh khác có liên quan đến vụ việc bạo hành em T. là em N.N.T.A. (lớp 8/3 Trường THCS Trần Nhật Duật) - người quay clip cảnh hành hung em T. và phát tán trên mạng và em N.N.A.T. (lớp 7/9 Trường THCS Trần Quốc Toản) là học sinh trực tiếp xem vụ việc, biết trước sự việc đánh nhau mà không can ngăn cũng như trình báo cho nhà trường để kịp thời ngăn chặn. Ban lãnh đạo 2 trường THCS cũng đã quyết định mức hình phạt đối với 2 học sinh là cảnh cáo trước toàn trường và xếp loại hạnh kiểm yếu.

Bà Phạm Thị Thanh Hải, phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Nhật Duật, cho biết: "Đây là mức kỷ luật nghiêm khắc, đủ răn đe và mang tính giáo dục cho các học sinh sai phạm. Về phía em T., hiện sức khỏe và tâm lý của em đã ổn định, nhà trường, một số giáo viên cũng đã đến thăm và động viên, chia sẻ với em".

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Nha Trang, việc Trường THCS Trần Nhật Duật chậm trễ trong việc thông báo đến gia đình của học sinh bị hành hung khiến gia đình bức xúc, ban giám hiệu nhà trường đã nhận trách nhiệm về việc này. Thời gian tới, phòng sẽ tổ chức họp lãnh đạo để xem xét trách nhiệm của nhà trường và có hình thức xử lý phù hợp.

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