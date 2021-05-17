Vụ tài xế taxi bị đâm gục ở Hà Nội: Đại úy công an đứng gọi điện thoại giải trình gì?

Xã hội 17/05/2021 21:28

Đoạn clip ghi lại cảnh một đại úy công an đứng gọi điện thoại trong khi tài xế taxi vật lộn với kẻ cướp được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 17/5, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị mới đây đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại uý Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê). Hiện chiến sỹ này bị kỷ luật và xem xét điều chuyển công tác.

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Đại úy Lâm (mặc quần xanh) đứng gọi điện thoại trong khi tài xế đang vật lộn với tên cướp - Ảnh cắt từ clip

Theo Thượng tá Thanh, qua làm việc, Đại uý Lâm giải trình thời điểm nam tài xế taxi bắt cướp, Đại uý này gọi điện cho Công an xã Cự Khê ra phối hợp để cùng bắt tên cướp. 4 phút sau, Công an xã Cự Khê đã có mặt cùng người dân khoá tay tên cướp đưa lên xe thùng.

Nói về lý do đại úy Lâm bị kỷ luật, Thượng tá An Thanh cho biết: "Lúc ấy, Đại uý Lâm điện thoại dở cho Công an xã Cự Khê ra hiện trường. Đồng chí này đáng nhẽ phải vừa điện thoại vừa hỗ trợ cùng người dân bắt cướp luôn, nhưng lại chỉ đứng gọi điện thoại chính vì thế nên bị kỷ luật cảnh cáo". Được biết, vào chiều xảy ra vụ việc, Đại uý Lâm trên đường đi làm nhiệm vụ về. 

Vnexpress đưa tin từ trước đó, khoảng 16h20 ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nghe thấy tiếng kêu cứu của một lái xe taxi. Khi người dân tới trợ giúp thì tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay nhưng vẫn cố thoát ra ngoài xe, vật lộn với tên cướp và tri hô kêu cứu. Lúc này người dân xung quanh nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hoá truy nã đặc biệt về tội giết người.

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Hung thủ bị khống chế đưa về cơ quan công an - Ảnh: Vnexpress

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng CQĐT Công an TP. Hà Nội và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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