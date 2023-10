Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 17/5, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị mới đây đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại uý Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê). Hiện chiến sỹ này bị kỷ luật và xem xét điều chuyển công tác.

Đại úy Lâm (mặc quần xanh) đứng gọi điện thoại trong khi tài xế đang vật lộn với tên cướp - Ảnh cắt từ clip

Theo Thượng tá Thanh, qua làm việc, Đại uý Lâm giải trình thời điểm nam tài xế taxi bắt cướp, Đại uý này gọi điện cho Công an xã Cự Khê ra phối hợp để cùng bắt tên cướp. 4 phút sau, Công an xã Cự Khê đã có mặt cùng người dân khoá tay tên cướp đưa lên xe thùng.