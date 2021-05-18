Vụ việc xảy ra từ ngày 13/5, tại xóm Ngàm Vàng xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Các bệnh nhân vào viện với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Đã có 2 bé tử vong do không phát hiện kịp thời các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ VTV News, bà Lương Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Ngày 13/5, nhà anh Lầu A Páo (xóm Ngàm Vàng) tổ chức đám cưới cho con và mời khách ăn cỗ với khoảng 17 mâm. Thức ăn trong đám cưới do người dân trong xóm tự nấu gồm các món như đậu phụ, thịt lợn xào, mì tôm xào trứng, giá đỗ..."

Tuy nhiên sau bữa ăn, đến ngày 14/5, 20 người có các các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy. Đến chiều 15/5, những người bị ngộ độc đã đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc.

Gần 20 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đáng chú ý là sau khi dự đám cưới, ông Lầu Thà Páo mang thức ăn tại đám cưới (mỳ tôm xào trứng) về cho 2 cháu là L.T.P. (sinh năm 2016) và L.A.Q. (sinh năm 2018). Do thức ăn bị ôi thiu, người nhà lại phát hiện muộn các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm nên 2 cháu bé không được cấp cứu kịp thời, đã tử vong vào sáng 15/5.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc điều trị cho các trường hợp ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé bị tử vong.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt việc ăn chín, uống chín, bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức tiệc cưới, tân gia, đám giỗ tại các hộ gia đình.

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