Lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm tên Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Được biết, Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hoá truy nã đặc biệt về tội giết người.

Sau đó, khi chở khách đến gần khu vực đường Cienco 5 (khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội), anh M. nhận được tin nhắn của vợ nói anh để quên giấy tờ xe ở nhà. Vì đang tình hình dịch bệnh nên nếu không có giấy tờ sẽ bị công an bắt, do đó anh M. muốn hủy chuyến. Lúc này khi quan sát vị khách, anh nhận thấy người này không phải dân lao động bình thường nên cũng thêm phần do dự. Do đó, anh quyết định từ chối chở vị khách này. Tuy nhiên, được một lúc bỗng nghe tiếng sột soạt, anh M. quay lại thì bất ngờ bị tên này dùng một con dao đâm vào người.

Giữa giây phút "ngàn cân treo sợi tóc", anh M. liền có suy nghĩ phải đạp cửa xông ra ngoài, anh nói: "Trong đầu tôi nghĩ, nếu cứ giằng co sẽ mất máu thì chết nên tôi đạp cửa ra ngoài. Cả hai tiếp tục vật lộn với nhau dưới đường, tôi vừa vật vừa hô cướp. Lúc đầu có nhiều lái xe đi qua nhưng cũng không ai dừng lại giúp. Tiếp đó một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim".

Sau một lúc lâu vật lộn với hung thủ giữa đường, một số người dân đã đến giúp đỡ anh M. khống chế và giao cho cơ quan công an, đồng thời đưa tài xế đến bệnh viện.

Hung thủ là đối tượng bị truy nã ở Thanh Hóa vì tội danh giết người - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Danh tính của hung thủ là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội giết người. Sáu bị truy nã vì xác định gây ra vụ án giết chủ tiệm cầm đồ tại thị trấn Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) ngày 23/4/2021.