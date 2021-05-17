Vụ việc một tài xế taxi bị tên cướp đâm trọng thương và màn giằng co trên đường đã gây xôn xao mạng xã hội. Trên đường chở tên cướp về Thanh Hóa, nam tài xế đã phát hiện nhiều điều bất thường.

Vnexpress đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nghe thấy tiếng kêu cứu của một tài xế taxi. Khi người dân tới trợ giúp thì tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay nhưng vẫn cố thoát ra ngoài xe, vật lộn với tên cướp và tri hô kêu cứu. Lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm tên Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Được biết, Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hoá truy nã đặc biệt về tội giết người.

Hung thủ bị tóm gọn và đưa về cơ quan điều tra - Ảnh: Vnexpress Đến chiều tối nay 17/5, sức khỏe của nam tài xế N.T.M. (SN 1976, trú quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tốt hơn, anh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Chia sẻ với phóng viên Doanh nghiệp và Tiếp thị, nam tài xế cho biết không thể nào quên được giây phút giằng co với hung thủ. Hiện sức khỏe của tài xế M. đã ổn hơn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Anh cho biết, khi đi từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, TP.Hà Nội) anh thấy một người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vẫy xe và yêu cầu đi vào phố Đức Giang. Khi đến địa điểm trên, người này bảo anh M. đi theo đường tàu để ra làng Thượng Cát rồi vào nhà người quen. Tuy nhiên, theo quan sát của anh M. thì đây là một quán nước ven đường chứ không phải nhà người quen như đối tượng kia nói.

Sau đó, khi chở khách đến gần khu vực đường Cienco 5 (khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội), anh M. nhận được tin nhắn của vợ nói anh để quên giấy tờ xe ở nhà. Vì đang tình hình dịch bệnh nên nếu không có giấy tờ sẽ bị công an bắt, do đó anh M. muốn hủy chuyến. Lúc này khi quan sát vị khách, anh nhận thấy người này không phải dân lao động bình thường nên cũng thêm phần do dự. Do đó, anh quyết định từ chối chở vị khách này. Tuy nhiên, được một lúc bỗng nghe tiếng sột soạt, anh M. quay lại thì bất ngờ bị tên này dùng một con dao đâm vào người. Giữa giây phút "ngàn cân treo sợi tóc", anh M. liền có suy nghĩ phải đạp cửa xông ra ngoài, anh nói: "Trong đầu tôi nghĩ, nếu cứ giằng co sẽ mất máu thì chết nên tôi đạp cửa ra ngoài. Cả hai tiếp tục vật lộn với nhau dưới đường, tôi vừa vật vừa hô cướp. Lúc đầu có nhiều lái xe đi qua nhưng cũng không ai dừng lại giúp. Tiếp đó một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim". Sau một lúc lâu vật lộn với hung thủ giữa đường, một số người dân đã đến giúp đỡ anh M. khống chế và giao cho cơ quan công an, đồng thời đưa tài xế đến bệnh viện. Hung thủ là đối tượng bị truy nã ở Thanh Hóa vì tội danh giết người - Ảnh: Kinh tế Đô thị Danh tính của hung thủ là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội giết người. Sáu bị truy nã vì xác định gây ra vụ án giết chủ tiệm cầm đồ tại thị trấn Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) ngày 23/4/2021.

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