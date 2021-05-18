Trước đó, Minh nợ nhiều người với số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả. Tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Prudential có mệnh giá bảo vệ đến 18 tỷ đồng rồi vào nghĩa địa ở xã Quảng Khê (Đắk Glong, Đắk Nông) đào mộ, trộm xác thế mạng để gia đình trục lợi bảo hiểm song bất thành. Đến ngày 2/5, Minh đến rẫy của anh Trần Nho Vương. Nhân lúc Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh chết nạn nhân. Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô, chạy đến Km 146+300, Quốc lộ 28 (thuộc buôn B’Nơr, xã Đắk Som) cho xe tông vào cột mốc bên đường, tạo hiện trường tai nạn giao thông, bỏ trốn xuống Bình Phước, đến ngày 10/5 thì bị bắt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm nay ngày 18/5, ở Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án giết người , lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả đối với bị cáo Đ.V.M. (50 tuổi, cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng). Nạn nhân trong vụ án là anh T.N.V. (em họ bên vợ của M. trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).

Trong đó, nhân chứng T.T. (quê Sóc Trăng), người làm công trước đó có văn bản cam kết vào chiều 3/5/2020 cho biết, khi đang tưới nước thì M. chạy ôtô đến, đưa chìa khóa nhờ chuyển cho ông T. (người quản lý rẫy), để Minh chở Vương đi bệnh viện.

Nhân chứng thứ 2 là bà B.T.B. làm công quả ở "chùa thầy Lượng" có biên bản trình bày chiều 3/5/2020, khi đang làm công quả tại ngôi chùa gần nơi xảy ra vụ án thì thấy người đàn ông cao to, có sẹo ở trán (sau này mới biết là Minh) lái xe bán tải đỗ ngoài chùa. Bà B. cho biết: "Ông ta hốt hoảng chạy vào nói chuyện với sư thầy Nguyễn Thành Được (thầy Lượng)", lúc này, bà có ghé nhìn vào ôtô thì thấy có người đàn ông nằm ở ghế sau. Nội dung của 2 nhân chứng trên có nhiều điểm trùng khớp với lời khai của bị cáo Minh tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Đắk Nông.

Gia đình nạn nhân V. tại buổi xét xử sơ thẩm - Ảnh: Tiền Phong

Đề cập tới tình tiết này, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cho hay: "Viện không nhận được đơn thư liên quan đến nội dung mà 2 nhân chứng cung cấp và việc đánh giá các chứng cứ trên không thuộc thẩm quyền của tỉnh. Những chứng cứ này sẽ được làm sáng tỏ trong phiên xét xử phúc thẩm".

Trước đó, ngày 8/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt bị cáo Minh tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản và 4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt bị báo là tử hình. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 182 triệu đồng (phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần…). Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo Minh đã lợi dụng chiếm đoạt của nhiều bị hại khác.