Tiền Giang: Sau ly hôn, cha ruột giở trò đồi bại với con gái ruột 13 tuổi

Xã hội 18/05/2021 12:10

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô với chính con gái ruột, tên này đã bỏ trốn. Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng đã ra đầu thú, thú nhận hành vi đồi bại của mình.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đã ra  quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam P.T.H.(41 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) để điều tra hành vi "dâm ô người dưới 16 tuổi".

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Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, H. và vợ lấy nhau và có một con gái là em N. (13 tuổi), sau đó cả hai ly hôn, không sống chung với nhau. N. phải về sống cùng ông bà ngoại ở huyện Cái Bè. 

Ngày 3/5, N. đến nhà cha ruột ở huyện Cái Bè chơi và ngủ lại qua đêm. Giữa đêm, H. vào phòng N. đang ngủ và giở trò đồi bại với em.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình N. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Riêng H. bỏ trốn, hai hôm sau đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột của mình.

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