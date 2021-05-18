3 con bạc nhảy lầu trốn công an, bị chấn thương nặng phải nhập viện

Xã hội 18/05/2021 15:32

Đang tưng bừng xóc đĩa thì công an bất ngờ ập vào, các đối tượng đánh bạc thi nhau nhảy xuống từ tầng 3 khách sạn để tẩu thoát, 3 con bạc đã phải nhập viện vì chấn thương nặng.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, chiều 18/5, công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra làm rõ vụ bắt giữ một nhóm tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở thị trấn Cẩm Xuyên.

Trước đó, khoảng 19h tối qua (17/5), Công an huyện Cẩm Xuyên huy động 20 cán bộ đột kích một phòng ở tầng ba của khách sạn ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên.

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Khách sạn Đông Vinh, nơi các đối tượng tổ chức xóc đĩa - Ảnh: Giáo dục và Thời Đại

Tại thời điểm đó, trên chiếu bạc có khoảng 10 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã mở cửa sổ nhảy từ tầng 3 khách sạn xuống đất để thoát thân. Hậu quả, có 3 đối tượng bị chấn thương nặng phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong đêm 17/5.

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Các đối tượng nhảy từ tầng 3 xuống phải nhập viện bì chấn thương nặng - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục triệu đồng cùng một số tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang triệu tập, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ hành các hành vi liên quan đến việc đánh bạc.

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