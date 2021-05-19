Tìm ra danh tính người duy nhất dám liều mình giúp đỡ tài xế taxi khống chế tên giết người bị truy nã ở Hà Nội

Xã hội 19/05/2021 09:50

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tìm ra thông tin của người dân giúp đỡ tài xế taxi bắt giữ tên cướp vào hồi 16/5 vừa qua.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, người giúp đỡ tài xế taxi khống chế, bắt giữ tên cướp là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Anh Phạm Văn Thưởng cho biết, vào chiều 16/5, anh cùng một người em tên Tuấn (SN 1995, ở tỉnh Hoà Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai đi về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh nhìn thấy phía bên kia đường có 1 ô tô taxi đỗ ở đó, có hai người đang vật lộn đánh nhau, máu me be bét. Tại thời điểm đó, thấy có 4-5 người nhưng không ai vào can ngăn, mà chỉ đứng quay điện thoại. Khi anh Thưởng lại gần hỏi thì tài xế taxi mặc áo trắng nói: "Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em".

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Anh Thưởng không ngại ngần lao vào giúp đỡ tài xế Minh - Ảnh cắt từ clip

Nhìn thấy tài xế taxi máu chảy nhiều, ướt cả vạt áo trắng đồng phục, anh Thưởng lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm. Chỉ cần có vậy, anh Thưởng đã nhanh chóng lao vào giữ tên cướp, đồng thời bảo tài xế taxi nghỉ rồi đi sơ cứu.

Sau khi đã khống chế được tên cướp, anh Thưởng đã dẫn hắn vào lề đường và nhanh tay cởi lấy áo của tên cướp, dùng áo đó trói tay đối tượng. Ngồi giữ được một lúc, anh nhờ người đi đường chở xe máy tài xế taxi vào bệnh xá gần đó để sơ cấp cứu. Tài xế taxi được người dân chở đi được một lát thì thấy có ô tô Công an xã Cự Khê ra, còng tay tên cướp đưa đi.

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Chân dung nam thanh niên dũng cảm - Ảnh: FB

Khi tên cướp được Công an đưa đi, anh Thưởng đã cùng người em tiếp tục đi về Hà Đông. Chính người em tên Tuấn đi cùng đăng video clip lên mạng, và từ đó, Công an dò tìm biết được thông tin về anh.  

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