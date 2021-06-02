Bình Dương: Phong tỏa hơn 600 hộ dân vì liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TP.HCM

Sau khi có thông báo về ca mắc COVID-19 ở TP.HCM, Bình Dương đã tạm thời phong tỏa 600 hộ dân trong khu vực liên quan đến bệnh nhân này. Hiện, Bình Dương đã truy vết được 46 F1.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đêm qua (1/6) TP.HCM công bố ca mắc COVID-19 bệnh nhân tên T.V.H. (SN 1965, địa chỉ cư trú: 99 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM; Nghề nghiệp: Thợ xây dựng).

Trước đó, bênh nhân này có đến phường Tân Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương để làm công trình. Ngay sau khi nhận được thông tin, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND phường Tân Bình đã chủ động tổ chức khoanh vùng, truy vết F1, F2… và tiến hành tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp F1.

Cụ thể, phường Tân Bình, TP.Dĩ An đã khoanh vùng khu phố Tân Phước với 210 hộ dân; Khu phố Tân Phú 2 với 425 hộ dân. Phong tỏa trục đường chính Bùi Thị Xuân chiều dài 1,2 km. Trong khu vực phong tỏa có chợ Tân Bình, dọc đường có 20 điểm tạp hóa, 70 quán ăn, 10 điểm bán thuốc Tây.

Khu vực bị phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong

Đến sáng nay, đã truy vết được 46 F1 tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang truy vết các F2, F3.

Trong đợt dịch lần này, Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch TP.HCM. Các F1 của 3 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính lần 1. Hai địa phương giáp với TP.HCM đã thành lập nhiều tổ phòng dịch. Cụ thể, TP.Dĩ An đã thành lập được 965 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng với 2.895 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên vẫn ưu tiên cho chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ

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