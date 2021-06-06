Hà Tĩnh: Phong tỏa 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu vì liên quan đến Covid-19

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 từ Bình Dương trở về, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phong tỏa 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu tại TP.Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 6/6, Sở Y tế Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 từ Bình Dương về. 3 người này là D.T.P.T. (24 tuổi, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh); N.B.Đ. (59 tuổi); và vợ N.T.T. (53 tuổi, cùng trú thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Ngành chức năng Hà Tĩnh sau đó phong tỏa 200 hộ dân với 430 nhân khẩu ở thôn Trung Tiến (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) để kiểm soát người ra vào, khoanh vùng truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh.

4 chốt chính cùng 4 chốt phụ được đặt dọc trục đường bê tông dẫn vào nhà có hai vợ chồng dương tính với nCoV. Việc phun Cloramin B khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và quanh khu vực cũng được thực hiện.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đang phong tỏa hơn 700 hộ dân, 2.700 nhân khẩu ở thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) và tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19.

4 trục đường chính gồm Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy dẫn vào khu vực có ca nhiễm và nghi nhiễm nCoV cũng được cơ quan chức năng lập 15 chốt chặn, kiểm soát người ra, vào.

Cơ quan chức năng lập chốt, phong tỏa 900 hộ dân - Ảnh: Zing News

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo khẩn dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh lây lan. Theo đó, từ 12h ngày 6/6/2021 đến khi có thông báo tiếp theo, Hà Tĩnh dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện (trừ các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các cuộc họp do Trung ương triệu tập, quy mô không quá 50 người tham gia). Dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người, đám cưới, hạn chế tối đa số lượng người tham gia lễ tang. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự hợp tác của người dân trong phòng chống dịch, thực hiện triệt để khuyến cáo 5K, nhất là việc khai báo y tế và không tập trung đông người.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, chịu trách nhiệm về phương án và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và tại cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

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