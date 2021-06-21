Bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong. Đây là bệnh nhân 75 tuổi có địa chỉ tại quận 8, TP.HCM.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, chiều 21/6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong thứ 67. Đó là BN11529, nam, 75 tuổi, có địa chỉ tại quận 8, TP.HCM.

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Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14/6/2021.

Chẩn đoán vào viện, bệnh nhân mắc Covid-19 trên nền bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, do diễn biến nặng dần, suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện.

Bệnh nhân đã được hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, do tuổi cao, bệnh nền nặng, đáp ứng điều trị kém, bệnh không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong lúc 10h45 ngày 20/6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.

Đại úy PCCC cùng 6 người trong gia đình ở quận Bình Tân nhiễm Covid-19 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc Phòng PC07 có kết quả nghi mắc Covid-19. Hiện chiến sĩ này cùng 6 người trong gia đình đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ.

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