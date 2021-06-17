Đại úy PCCC cùng 6 người trong gia đình ở quận Bình Tân nhiễm Covid-19

Xã hội 17/06/2021 23:41

1 chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc Phòng PC07 có kết quả nghi mắc Covid-19. Hiện chiến sĩ này cùng 6 người trong gia đình đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/6, đại tá Huỳnh Quan Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (PC07) - Công an TP.HCM đã có báo cáo gửi thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM về việc đại úy N.T.K. (cán bộ Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP.HCM) là trường hợp nhiễm Covid-19

Theo báo cáo, khu vực cách nhà đại úy N.T.K. (Khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) 500 mét được phong tỏa từ ngày 8/6. Đến chiều 12/6, địa phương mở rộng khu vực phong tỏa, trong đó có nhà đại úy N.T.K.

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Báo cáo của lãnh đạo Phòng PC07 - Ảnh: Người Lao Động

Từ ngày 1/6 đến 12/6, đại úy N.T.K. đi làm tại cơ quan và về nhà. Trong cơ quan có tiếp xúc với cán bộ chiến sĩ PC07. Từ ngày 13/6 đến nay, đại úy K. ở nhà do nhà bị phong tỏa.

Báo cáo còn cho biết từ ngày 1/6 đến 12/6, vợ và cháu của đại úy K. có tiếp xúc, mua hàng với người bán tạp hóa và người bán thịt heo gần nhà. 2 người này được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Đến ngày 11/6, đại úy K. và vợ có biểu hiện sốt, ho và đến ngày 14/6 có dấu hiệu mất khứu giác. Con gái (6 tuổi) và con trai (28 tháng tuổi) cũng có biểu hiện sốt.

Tối 15/6, gia đình đại úy K. được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 17/6, các cơ quan chức năng thông báo đại úy K. cùng 6 người trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin này, lãnh đạo Phòng PC07 đã kích hoạt công tác phòng chống dịch với mức độ cao nhất, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Phòng PC07 đã tạm phong tỏa trụ sở 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Các cán bộ, chiến sĩ không được ra khỏi trụ sở, không tiếp xúc người dân đến liên hệ công tác.

Bên cạnh đó, Phòng PC07 phối hợp các cơ quan chức năng phun khử tại tầng có trường hợp nhiễm. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang lấy thông tin, danh sách những người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

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