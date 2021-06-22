Theo đó, kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 8h20 ngày 20/6, anh L. đến điểm tiêm tại Trạm y tế xã Nam Hồng, được khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-19 và đủ điều kiện tiêm chủng (thân nhiệt 36,1 độ C; huyết áp 130/80mmHg; mạch: 80 lần/phút; nhịp thở: 18 lần/phút, không có tiền sử bệnh lý).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 , là T.H.L. (nam, sinh năm 1995), ở Đông Anh, Hà Nội, nghề nghiệp giáo viên.

Đến 21h55 ngày 21/6, Trạm y tế Bắc Hồng nhận được thông báo của người nhà anh T.H.L. cho biết anh xuất hiện co giật. Sau 15 phút kể từ khi nhận được thông báo, đội cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã có mặt tại nhà người bệnh và tiến hành cấp cứu tích cực; đồng thời đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ.

Anh L. được chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Sau tiêm, anh được theo dõi 30 phút tại Trạm y tế và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà theo đúng quy định.

Sau 30 phút được cấp cứu, tình trạng anh L. tiến triển xấu, toàn thân tím tái, mạch cảnh không bắt được; huyết áp không đo được; đồng tử giãn từ 5 đến 6 mm… Anh đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, anh L. tiếp tục được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, đến 23h15 ngày 21/6 anh L. tử vong.

Sở Y tế Hà Nội cho biết qua quá trình rà soát cho thấy Trạm y tế xã Nam Hồng đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Ngày 20/6, Trạm y tế xã Nam Hồng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất số lô ABX1466, hạn dùng 31/8/2021, cho 100 người.

Sau tiêm chủng, ngoài trường hợp anh L., các trường hợp còn lại hiện tại sức khỏe bình thường.

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Cũng theo thông tin từ VietNamNet, sáng ngày 22/6, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn, đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế. Cuộc họp có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu từ Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Hội đồng chuyên môn kết luận, bệnh nhân T.H.L. là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Qua các biểu hiện lâm sàng và kết quả pháp y, hiện chưa có bằng chứng cho thấy người này tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch; cần tiếp tục thực hiện các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gen để kết luận.

Vắc xin phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng, có đầy đủ sổ sách, hóa đơn và phiếu xuất kho. Quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin và quy trình thực hành tiêm chủng đều đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kịp thời tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình bệnh nhân sau nỗi mất mát lớn này.