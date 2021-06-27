Chiều nay, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 76 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi ở TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 27/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 76 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi ở TP.HCM.

Ngày 24/6/2021, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ Bệnh viện quận Bình Tân trong tình trạng hôn mê, thở oxy bóp bóng qua nội khí quản.

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Bênh nhân được cấp cứu, điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, an thần, giãn cơ, kháng sinh phối hợp, thuốc điều chỉnh vận mạch; kháng viêm. Tuy nhiên bệnh diễn biến nhanh và nặng dần, mặc dù bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh không qua khỏi,

Bệnh nhân tử vong lúc 9h30 phút ngày 25/6.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-COV-2.

Gần 200 ca COVID-19 ở Bình Dương liên quan đến bữa tiệc thôi nôi, chưa rõ nguồn lây Sau khi một nhóm người dự buổi tiệc thôi nôi ở khu phố Khánh Hội (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), có khoảng hơn 180 người nhiễm COVID-19.

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