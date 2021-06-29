TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện tâm thần, trốn viện về nhà riêng

Xã hội 29/06/2021 20:09

Sau khi có xét nghiệp dương tính, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức. Tuy nhiên trong quá trình điều trị tại đây, người này đã bỏ trốn về nhà riêng tại quận Tân Phú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 29/6, Sở Y tế TP.HCM thông tin về trường hợp ca bệnh COVID-19 trốn khỏi Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 28/6, bệnh viên tiếp nhận ông N.M.L. (44 tuổi) do bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1 chuyển đến.

Tại đây, ông L. có nhiều biểu hiện tâm thần và thường xuyên lang thang trong khu vực cách ly, cho dù đã được nhân viên y tế nhiều lần nhắc nhở. Đến 22h cùng ngày, khi bác sĩ đến thăm khám thì phát hiện ông L. không có mặt tại buồng cách ly. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng phối hợp cơ quan chức năng truy xuất camera giám sát và phát hiện ông L. đã trèo rào ra ngoài.

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Bệnh viện đa khoa Thủ Đức - Ảnh: Internet

Sau đó, cơ quan chức năng xác định ông L. đã về nhà riêng tại quận Tân Phú (TP.HCM). Đến 14h ngày 29/6, ông L. được cơ quan chức năng chuyển lại về bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức và được bố trí tại khoa Hồi sức tích cực (cách ly hẳn với môi trường bên ngoài).

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau sự cố này, bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức đã tăng cường phối hợp công an địa phương triển khai các biện pháp an ninh nhằm giám sát chặt việc tuân thủ các quy định của người bệnh COVID-19 trong quá trình cách ly.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiến hành hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe tâm thần của ông L. Trong trường hợp ông L. không có bệnh lý tâm thần, bệnh viện kiến nghị xử lý theo luật sau khi ông L. được điều trị khỏi COVID-19.

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