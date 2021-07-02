Sau khi phát hiện 14 ca lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn, Sở Y tế Bình Thuận đã nhanh chóng truy vết và xác định nguồn lây của tất cả các ca bệnh này.
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Theo thông tin từ VOV, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, tính đến sáng 2/7, địa phương đã qua 3 ngày chưa phát hiện thêm ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ngành y tế vẫn đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 14 ca mắc Covid-19. Hiện sức khoẻ của các bệnh nhân bình thường.
Qua điều tra dịch tễ, tất cả 14 ca mắc đều có nguồn lây từ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (BN14252). Ngành y tế đã truy vết được 1.327 trường hợp F1, kết quả xét nghiệm có 10 mẫu dương tính SARS-CoV-2, còn lại đều âm tính. Trong 3.282 trường hợp F2, xét nghiệm có 3 mẫu kết quả dương tính.
Trong thời gian tới, CDC Bình Thuận tiếp tục triển khai xét nghiệm ngẫu nhiên ở những nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, như: chợ, bệnh viện, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người… Đồng thời quản lý tại nhà nghiêm ngặt các trường hợp F2; siết chặt việc thực hiện các quy định để tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly tập trung và tăng cường hoạt động các chốt kiểm dịch trên địa bàn.