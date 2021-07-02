KHẨN: TP Đà Nẵng tìm người liên quan 3 mẹ con nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, nhiều lần ghé siêu thị và chợ

Tin nóng 02/07/2021 11:53

TP Đà Nẵng đang khẩn tìm người liên quan 3 mẹ con nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây từng nhiều lần ghé siêu thị và chợ.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng vừa có thông báo khẩn vào trưa ngày 2/7 tìm người từng đến các địa điểm liên quan tới 3 ca nhiễm COVID-19 mới nhất gồm 3 mẹ con chủ phòng khám nha khoa Lê Hưng (143 Điện Biên Phủ, Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại Đà Nẵng thì đây là 3 ca bệnh trong cộng đồng mới nhất vừa được phát hiện. Ngành y tế khẩn trương truy vết và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những nhân vật liên quan.

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Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng, nơi bệnh nhân dương tính từng đến mua sắm - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Trước đó, lịch trình di chuyển của người này như sau:

Vào khoảng 7h30 các ngày 21/6, 24/6, 27/6: Chợ Siêu thị Nguyễn Kim - Thanh Khê (Chị Linh bán cam, Chị Vân bán cà chua, các quầy thịt, cá (không nhớ rõ).

Vào khoảng 10h ngày 22/6 hoặc 23/6: Siêu thị CoopMart 478 đường Điện Biên Phủ (các quầy thực phẩm tầng 1).

Khoảng 8h ngày 29/6: Siêu thị Coop Mart 478 đường Điện Biên Phủ (khu vực bán rau củ).

Khoảng 9h30- 11h ngày 30/6: Chợ Siêu thị Nguyễn Kim (mua gia vị ở hàng chị Tý, mua cá, mua thịt, rau (không biết quầy và tên người bán). Siêu thị Danavi Mart 172 Lê Đình Lý.

Vào khoảng 4h30, ngày 1/7: Siêu thị Vinmart 121 Cù Chính Lan, khu vực chợ Thanh Khê.

Và khoảng 10h ngày 22/6 hoặc 23/6: Siêu thị CoopMart 478 đường Điện Biên Phủ (các quầy thực phẩm tầng 1).

Theo đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các địa điểm bên trên hãy lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, được hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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