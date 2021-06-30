Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Cơ quan Y tế Scotland đã thông báo có 2.000 người đi xem Euro trong mùa giải năm nay.
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Theo Reuters, Cơ quan Y tế Scotland thông tin có gần 2000 người mắc Covid-19 đi xem VCK UEFA Euro 2020/2021.
Ngày 18/6 hàng ngàn người đã đến London để theo dõi trận đấu giữa nước của họ và đội tuyển Anh. Ngoài xem trực tiếp tại sân vận động Wembley họ còn xem trận đấu tại các quán bar và khu vực fanzone của sân Hampden (Glasgow).
Cơ quan Y tế xác nhận số liệu điều tra có 1.991 người tham dự các sự kiện liên quan đến Euro 2020 trong khi đang nhiễm bệnh. Trong đó, 1.294 người tới London, 397 người đến sân Wembley - nơi gia đình vợ chồng Hoàng tử William từng tham dự.
Thế nhưng trận đấu duy nhất Hoàng tử William tới sân Wembley theo dõi tại vòng bảng là giữa đội tuyển Anh và CH Czech, không phải với Scotland. Hơn nữa thời điểm này sân Wembley cũng chỉ cho 30% khán giả vào sân.
Có 37 trường hợp xem trận giữa Scotland và CH Czech, 38 trường hợp xác nhận đã tới xem trận bóng giữa Scotland và Croatia.