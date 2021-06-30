Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Thế giới 30/06/2021 23:41

Cơ quan Y tế Scotland đã thông báo có 2.000 người đi xem Euro trong mùa giải năm nay.

Theo Reuters, Cơ quan Y tế Scotland thông tin có gần 2000 người mắc Covid-19 đi xem VCK UEFA Euro 2020/2021.

Ngày 18/6 hàng ngàn người đã đến London để theo dõi trận đấu giữa nước của họ và đội tuyển Anh. Ngoài xem trực tiếp tại sân vận động Wembley họ còn xem trận đấu tại các quán bar và khu vực fanzone của sân Hampden (Glasgow).

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Sự kiện Euro thu hút khá đông khán giả theo dõi - Ảnh: Internet
Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021 - Ảnh 2
Trước đó, người hâm mộ Scotland leo lên bức tượng của William Shakespeare ở Quảng trường Leicester, trung tâm London, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020 - Ảnh: Internet

Cơ quan Y tế xác nhận số liệu điều tra có 1.991 người tham dự các sự kiện liên quan đến Euro 2020 trong khi đang nhiễm bệnh. Trong đó, 1.294 người tới London, 397 người đến sân Wembley - nơi gia đình vợ chồng Hoàng tử William từng tham dự. 

Thế nhưng trận đấu duy nhất Hoàng tử William tới sân Wembley theo dõi tại vòng bảng là giữa đội tuyển Anh và CH Czech, không phải với Scotland. Hơn nữa thời điểm này sân Wembley cũng chỉ cho 30% khán giả vào sân.

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Có 37 trường hợp xem trận giữa Scotland và CH Czech, 38 trường hợp xác nhận đã tới xem trận bóng giữa Scotland và Croatia.

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Văn hóa tiền tip luôn khiến nhân viên tại các quán ăn nhà hàng nhận thêm một khoản thu nhỏ nhỏ nhưng với số tiền tip lên đến gần 370 triệu thì quả là chuyện có một không hai.

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Từ khóa:   EURO 2020 kết quả euro covid-19

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