Khoảnh khắc gấu bất ngờ nổi điên cắn vào cổ người huấn luyện viên khiến người xem khiếp vía

Kinh hoàng bạt vía con gấu 318kg bất ngờ cắn vào cổ người HLV khiến người đàn ông tử nạn ngay sau đó.

Ông Randy Miller là một HLV cho các loài thú lớn vô cùng chuyên nghiệp. BST của ông gồm 12 con gấu đều là các “ngôi sao Hollywood”. Những con vật ông huấn luyện được cung cấp cho các bộ phim như: The Postman, The Last Samurai và Semi-Pro, The Island of Dr. Moreau, Gladiator...

Con gấu tấn công ông trong clip có tên là Rocky và là một trong những “ngôi sao” trên.

Khoảnh gắn con gấu tấn công vị Huấn luyện viên khiến người xem khiếp vía

Cụ thể sự việc diễn ra ngày 22/04/2008 tại công viên Predators in Action, nơi con gấu được huấn luyện và nuôi dưỡng. Video này lâu lâu vẫn được nhắc lại để cảnh báo về việc huấn luyện động vật hoang dã. Trước đó con gấu nặng 318kg cao 2,3 này không có biểu hiện gì bất thường. Dù khi xảy ra tai nạn mọi người đã xịt hơi cay và hỗ trợ cứu giúp nhưng con gấu vẫn hung hăng tấn công và cắn mạnh vào cổ của ông Stephan Miller. Sau đó không lâu ông tử vong do không kịp cấp cứu.

Con gấu xám từ từ chồm lên bất ngờ tấn công khiến HLV trở tay không kịp - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban Cá và Trò chơi California đã phải đề xuất phương án an tử Rocky (an tử động vật là hành vi làm cho một con vật chết hoặc cho phép nó được chết bằng các biện pháp y khoa).

Thế nhưng rất nhiều người và tổ chức như Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals) đã phản đối hình phạt này vì cho rằng đó chỉ là một tai nạn và cuối cùng con gấu này đã được nuôi tại 1 sở thú sau đó.

MXH rầm rộ chia sẻ chuyện 'Bố chồng Hàn Quốc quyên sinh trên núi vì lời cáo buộc sàm sỡ của con dâu Việt?' Mới đây 1 bài viết có tựa đề "bố chồng tự sát vì con dâu" đã được đăng tải trên trên page của 1 công ty luật tại Hàn Quốc. Nội dung xoay quanh cuộc sống hôn nhân của 1 cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Tuy nhiên kết cục lại chồng kiện vì cho rằng là nguyên nhân khiến bố chồng tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-gau-bat-ngo-noi-dien-can-vao-co-nguoi-huan-luyen-vien-khien-nguoi-xem-khiep-via-410227.html