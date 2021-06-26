MXH rầm rộ chia sẻ chuyện 'Bố chồng Hàn Quốc quyên sinh trên núi vì lời cáo buộc sàm sỡ của con dâu Việt?'

Mới đây, trên MXH xôn xao vì xuất hiện bài viết trên page của 1 công ty luật Hàn Quốc có 32 ngàn người theo dõi với chủ đề: Bố chồng tự sát vì con dâu.

Chuyện đàn ông Hàn Quốc lấy vợ Việt Nam qua mai mối đã không còn quá xa lạ trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc. Nhất là khi giữa 2 bên bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa và phong cách sống. Cũng từ đây, nhiều sự việc đau lòng đã diễn ra khiến cho người trong cuộc phải trả giá rất đắt.

Theo chia sẻ của page, mỗi lần cãi cọ, vì bất đồng ngôn ngữ nên người chồng thường phải nhờ chị dâu sang phiên dịch và giải hòa. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, cô dâu mới đều dọa ly dị khiến chồng và bố chồng phải năn nỉ, dỗ dành. Lần xích mích gần nhất liên quan đến chuyện tiền bạc, người chồng cảm thấy phiền nên đã không nhờ chị dâu sang nữa mà mặc kệ, bỏ đến nhà bạn ngủ. Đến sáng hôm sau quay về thì không thấy vợ đâu.

Cụ thể, người đăng tải bài viết này đã kể lại câu chuyện hôn nhân của 1 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua mai mối. Người này cho hay người chồng trong câu chuyện được chị dâu (cũng là người Việt Nam) giới thiệu cho 1 cô gái Việt Nam. Rất nhanh chóng, cả 2 đã tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên sau khi về chung sống, mối quan hệ của cả 2 không được êm đềm mà liên tục xảy ra xích mích. Cô dâu mới thường xuyên đòi mua quần áo, mỹ phẩm, nhưng lại không khéo léo đảm đang công việc nhà. Mặc dù vậy anh chồng vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng vợ còn trẻ nên muốn chăm sóc bản thân. Tuy nhiên đến khi cô này đòi lấy tiền gửi về Việt Nam cho chị gái xây nhà thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn lớn.

Sau 1 ngày gọi điện không liên lạc được, gia đình chồng nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát yêu cầu người bố chồng đến cơ quan để điều tra vì con dâu tố cáo ông nhiều lần sàm sỡ, thậm chí có cả video làm chứng cứ.

Tuy nhiên sau cuộc điện thoại này, người con trai khuyên thế nào ông bố cũng không đến cơ quan cảnh sát, mà bỏ ra ngoài. Ngỡ bố chỉ đi dạo hóng mát như mọi ngày nên anh chồng không để ý nhiều. Thế nhưng đến đêm vẫn không thấy ông về, anh vội báo cảnh sát. Đến sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy xác của bố anh trên núi, nghi do tự tử.

Sau khi lo tang lễ cho bố xong, anh và chị dâu đến đồn cảnh sát yêu cầu cho xem đơn kiện mà vợ anh từng kiện bố. Tại đây, cơ quan công an đã cũng cấp 1 đoạn video. Trong đó ghi lại cảnh cô ấy đang khóc thì bố chồng nắm tay và vỗ vai khuyên nhủ, dỗ dành cô ấy. Theo như trang của công ty luật thì đây chỉ là hành động giống như của bố với con gái chứ không như phải là hành động sàm sỡ. Nhưng cô dâu lại một mực cho đó là hành động không đứng đắn và khai đã nhiều lần bị như vậy.

Anh chồng uất ức vì hành động của vợ mình nên anh ấy đã kiện vợ anh về tội giết người. Vì cho rằng bố cảm thấy xấu hổ khi bị cảnh sát gọi đến điều tra, thêm vào đó, ông là người có danh tiếng nhất định nên nếu ai biết được chắc ông không dám ngẩng đầu đi đâu nên mới tìm đến cái chết.

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều người đã để lại bình luận thương cảm cho ông bố. Bên cạnh đó cũng không ít người càm thấy tội nghiệp người chị dâu vì sẽ sống trong ân hận khi đã giới thiệu vợ cho em chồng.

Một số ý kiến cho rằng cô con dâu quá đáng và thương cho gia đình kia - Ảnh chụp màn hình

Chỉ mới đăng tải nửa ngày, bài viết có hơn 220 lượt chia sẻ với ý kiến cho rằng không nên làm mai mối bởi dễ dính vào những rắc rối không đáng có.

Nhiều tài khoản nhanh chóng chia sẻ bài viết - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, phần đông cho rằng đây chỉ mới là câu chuyện chưa rõ thực hư, chỉ mang ý kiến chủ quan từ một phía nên tính chính xác vẫn chưa được xác nhận. Do đó, không nên phán xét ai đúng ai sai mà cần phải đợi cơ quan chính quyền lên tiếng.

Phần đông cư dân mạng cho rằng phải nghe câu chuyện từ 2 phía - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù sự việc chỉ mới được đăng tải 1 chiều, nhưng cũng đang khiến dư luận xôn xao bàn tán và hy vọng sự thật sớm được phơi bày.