Người cha ngủ say 'quên trời trăng mây gió' khiến con gái chết ngạt trong chăn, hối hận đến cãi nhau với vợ và rơi lầu tử vong

Thế giới 21/06/2021 14:13

Bi kịch gia đình của cặp vợ chồng trẻ khiến MXH rúng động. Người chồng vì vô tình đã khiến con gái 6 tháng tuổi chết ngạt. Sau đó 1 tuần người đàn ông này tử vong bất thường do rơi từ lầu cao xuống đất.

Một bài viết trên trang ETtoday đưa tin, người đàn ông họ Hoàng (37 tuổi) sống tại quận Tân Trang, Tân Đài Bắc, Đài Loan đã rơi từ ban công xuống đường tử vong tại chỗ vì cho rằng cái chết bất ngờ của con gái là do bản thân gây ra. Trước đó, do cảm thấy tội lỗi và dằn vặt nên đã xảy ra tranh cãi lớn với vợ. 

Cụ thể, người này thường có thói quen uống thuốc ngủ vào mỗi tối. Khoảng 1 tuần trước anh cũng uống thuốc trước khi vào giường nằm cạnh con gái 6 tháng tuổi. Do tác động của thuốc khiến anh ngủ rất say nên không để ý rằng cô bé đã bị chiếc chăn bông phủ lên mặt dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Vụ tai nạn của con gái khiến cho anh Hoàng vô cùng ân hận, dằn vặt và đau đớn. Cũng vì chuyện này, anh và người vợ 27 tuổi đã cãi nhau rất nhiều lần. Đến sáng sớm hôm 19/6, anh Hoàng và vợ tiếp tục lớn tiếng tranh cãi. Trong quá trình này, anh đã rơi từ ban công căn hộ ở lầu 6 xuống dưới đường, tử vong tại chỗ. 

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Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: ETtoday

Thời điểm này mẹ của nạn nhân đang bán sữa đậu nành ở góc đường lầu 1 đã nghe thấy tiếng động lớn, quay sang nhìn thì vô cùng kinh hãi khi nhận ra người đang nằm trên vũng máu kia là con trai bà. Dù lực lượng chức năng đã đến rất nhanh chóng nhưng đáng tiếc nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Khám nghiệm pháp y cho thấy anh Hoàng bị đa chấn thương, gãy xương nhiều vị trí trên cơ thể. Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân về để kiểm tra kỹ càng hơn đồng thời đến căn hộ của nạn nhân để tìm kiếm thêm chứng cứ của vụ việc. Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân vì sao nạn nhân lại té từ ban công xuống.

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Nạn nhân rơi từ ban công xuống ngay giữa ngã tư đường - Ảnh: ETtoday

Trước thông tin về bi kịch gia đình xảy ra liên tiếp, cộng đồng mạng Đài Loan đã để lại nhiều lời chia buồn, đồng cảm đối với các nạn nhân và gia đình của họ.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cũng lên tiếng cho rằng việc ngủ chung giường với con, nhất là những đứa trẻ sơ sinh, là một việc làm rất nguy hiểm. Tốt nhất trước 1 tuổi, trẻ nên được ngủ trong cũi riêng và tuyệt đối không nên để thêm các vật dụng không cần thiết khác trong cũi như gối, chăn lớn, gấu bông, đồ chơi... vì có khả năng khiến trẻ bị ngạt thở. 

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