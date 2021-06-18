Sau 2 năm bị bạn bè bắt nạt dã man, cậu bé 8 tuổi đã không chịu đựng được nữa mà phải tìm tới cái chết. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ là thái độ và hành động lấp liếm của ngôi trường cậu bé theo học.

Một bài viết trên The New York Times đưa tin, cậu bé Gabriel Taye, học sinh trường Tiểu học công lập Carson (Cincinnati, bang Ohio, Mỹ) đã bị bạn bè bắt nạt trong suốt 2 năm đi học. Vào ngày 24/1/2017, cậu bé Gabriel bị bạn học đẩy ngã xuống sàn nhà vệ sinh rồi thay nhau đấm đá đến bất tỉnh. Theo hình ảnh trích xuất từ camera của nhà trường, sau khi bị đánh, cậu bé nằm bất tỉnh khoảng 7 phút nhưng không có ai đến giúp đỡ, thậm chí, cậu còn bị bạn bè đi qua dẫm vào người rồi cười đùa, chỉ trỏ, họ coi cậu như "một đồ vật giải trí".

Hình ảnh từ camera cho thấy cậu bé bị 1 nhóm học sinh đánh ngã xuống sàn nhà vệ sinh - Ảnh: The New York Times Sau đó, cậu bé tạm nghỉ học và quay lại trường vào ngày 26/1 nhưng vẫn tiếp tục bị bạn bè bắt nạt, lần này còn quá đáng hơn. Hai học sinh lấy chai nước của cậu vứt xuống bồn cầu kèm theo tiếng cười đùa, lời nói và hành động khinh miệt. Khi cậu bé nhiều lần trở về nhà trong tình trạng thương tích, nhà trường nói với phụ huynh rằng đây chỉ là tai nạn trong lúc chơi đùa. Cho đến khi cậu lên lớp 3, điểm số sa sút hẳn, trên người có nhiều chấn thương nghiêm trọng, mẹ cậu bắt đầu nghi con trai bị bắt nạt. Bà mẹ đến gặp lãnh đạo trường nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời đáp "vết thương đến từ trò chơi nhảy ngựa" hay "vết thương do chơi đùa giữa các học sinh".

Sự việc cứ như thế tái diễn hơn 2 năm, cậu bé Gabriel không thể chịu được, tâm lý ảnh hưởng, không nhận được sự giúp đỡ của thầy cô nên cậu đã quyết định dùng cà vạt thắt cổ tự tử tại nhà riêng. Cậu bé được mẹ phát hiện bên trong phòng ngủ trong tình trạng đã tử vong. Điều đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, mặc dù dư luận lên tiếng chỉ trích nhưng lãnh đạo Trường tiểu học Carson vẫn có cách xử lý thiếu công bằng và nặng về hình thức. Thực tế, sự việc xảy ra cách đây 4 năm trước nhưng mới đây, truyền thông nước Mỹ mới công khai toàn bộ thông tin liên quan khiến dư luận dậy sóng. Cuộc kiện tụng giữa gia đình nạn nhân và nhà trường mới đi đến hồi kết vào đầu tháng 6/2021. Phía nhà trường bồi thường 3 triệu USD (khoảng 68 tỷ đồng) cho phụ huynh, đồng ý xây đài tưởng niệm Gabriel trong khuôn viên trường, thành lập đội ngũ quản lý học đường chặt chẽ. Hiện tại, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại ngôi trường trên khi sự việc phơi bày đã nhanh chóng chuyển trường cho con.

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