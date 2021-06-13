Đại dịch Covid-19: Thế giới ghi nhận gần 38 triệu người chết, xuất hiện triệu chứng mới khó lường và nguy hiểm

Thế giới 13/06/2021 17:05

Mới đây, bệnh dịch Covid-19 đã xuất hiện thêm 1 triệu chứng mới khiến người dân trên toàn thế giới lo lắng, hoang mang.

Một bài viết trên trang Sina cho biết, các biến thể Covid-19 xuất hiện ở Pháp đã đột biến và lây lan sang Công-gô (Conggo-DRC) gây ra làn sóng dịch thứ 3 của nước này. Và điều đặc biệt hơn, theo các cơ quan y tế nước này ghi nhận, đã xuất hiện triệu chứng mới ở bệnh nhân Covid-19 là ho ra máu.

Theo đó, vào ngày 11/6, theo giờ địa phương, Tiến sĩ Stéphane Mukendi thuộc Ban Thư ký Kỹ thuật của Ủy ban Đa ngành của Congo (DRC) - cơ quan phòng chống đại dịch Covid-19 nước này cho biết trong một cuộc phỏng vấn như sau: "Kể từ khi Bộ trưởng Bộ Y tế Congo (DRC) Mbenjani công bố ngày 3/6 giờ địa phương rằng, đất nước này đã bước vào đợt bùng phát thứ ba của dịch bệnh Covid-19. Các trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 đã phát triển các triệu chứng mới chưa được ghi nhận trước đó, đó là các bệnh nhân đã ho ra máu".

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Ảnh minh họa: Internet

Hiện cơ quan y tế nước này đang tiến hành theo dõi sát tình hình tiến triển của các bệnh nhân để có những điều chỉnh phù hợp.

Cũng theo thống kê thời gian thực mới nhất từ ​​WHO, tính đến 15h33 ngày 12/6, theo Giờ ban ngày Trung Âu (20h33 ngày 12/6, giờ Việt Nam), đã có tổng cộng 174.918.667 trường hợp được xác nhận mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và tổng số ca tử vong ghi nhận mới nhất là 37.823.490 người.

Chỉ riêng trong ngày hôm qua (12/6), trên toàn thế giới có 410.497 trường hợp mới được xác nhận mắc Covid-19 và 11.905 trường hợp tử vong.

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