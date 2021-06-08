Nghi vấn Trung Quốc không minh bạch trong việc điều tra nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)?

Thế giới 08/06/2021 11:36

Ông Ryan - quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thừa nhận không có quyền lực "ép" Trung Quốc phải cởi mở hơn với hoạt động điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, mới đây, ông Mike Ryan - giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO nói rằng, tổ chức Liên hợp quốc này sẽ đề xuất "cấp độ mới" đối với các nghiên cứu cần thiết để tìm hiểu về nguồn gốc virus corona SARS-Cov-2. Bên cạnh đó, khi được hỏi về cách "ép" Trung Quốc cởi mở để điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid - 19, ông cũng cho biết WHO không có quyền lực để ép bất kỳ ai làm điều đó". Ông nói rõ:

"Chúng tôi hoàn toàn mong đợi sự hợp tác, đóng góp ý kiến và hỗ trợ của tất cả các quốc gia thành viên trong nỗ lực đó."

covid 19
ông Mike Ryan - Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO - Ảnh: Internet

Hiện đang có hai giả thuyết được đề cập về nguồn gốc Covid-19. Giả thuyết đầu tiên là virus corona đến từ động vật - nhiều khả năng là loài dơi và lây sang con người. Và thứ hai là virus bị rò rỉ do sự cố từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Vào đầu năm nay, các thành viên WHO đã thực hiện cuộc điều tra ở Trung Quốc với sự chấp thuận của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc nói rằng không được tiếp cận với đầy đủ dữ liệu. Điều này làm dấy lên tranh cãi về sự minh bạch của Trung Quốc.

Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực điều tra triệt để nguồn gốc Covid-19 với phạm vi khoanh vùng ở hai giả thuyết nêu trên.

Người tiền nhiệm của Biden, ông Donald Trump, ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết Trung Quốc cố ý làm rò rỉ virus corona.

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