Mỹ: Đàn chim nhạn 'chạy mất dép', hoảng hồn bỏ lại 3.000 trứng trên bãi biển vì một lý do chưa có tiền lệ

Thế giới 07/06/2021 19:31

Sự xâm chiếm các bãi biển của con người đẩy nhiều loài vật phải rời khỏi khu vực tự nhiên của chúng. Mới đây tại California, Hoa Kỳ đã xảy ra sự việc đàn chim nhạn để lại 3.000 trứng rồi bay đi vì một lý do không tưởng.

Theo Guardian, hai chiếc máy bay không người lái bay trái phép qua khu bảo tồn sinh thái Bolsa tại bãi biển Huntington, một trong số chúng đã rơi xuống vùng đầm lầy nơi chim nhạn đang làm tổ và ấp trứng. Điều này làm đàn chim hoảng sợ và bỏ chạy, gây ra hậu quả là 3.000 quả trứng bị bỏ lại trên bờ biển.

Được biết, sự việc xảy ra vào nửa sau của tháng 5, thời điểm này hàng năm là lúc những con chim bắt đầu ấp trứng vì vậy khi bỏ chạy chúng đã để lại một lượng lớn trứng dưới mặt cát.

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Hàng nghìn quả trứng chim nhạn bị bỏ lại trên một hòn đảo tại khu bảo tồn sinh thái Bolsa Chica ở Huntington Beach, California - Ảnh: Internet

Theo Cục Cá và Động vật Hoang dã của bang, bởi vì máy bay không người lái trông như kẻ thù của chim nhạn nên chúng mới hoảng sợ bay đi.

Quản lý khu bảo tồn, ông Melissa Loebl cho biết chưa từng có tiền lệ nào trước đây. Đây là vụ bỏ trứng lớn nhất từng diễn ra dọc theo 160 km đường bờ biển phía Bắc San Diego.

Theo ông Loebl, đại dịch Covid1-19 xảy ra khiến nhiều người chuyển sang ưu tiên những điểm du lịch mở ngoài trời. Vì vậy, khu bảo tồn Bolsa Chicago đã đón tận 100.000 lượt khách vào năm 2020, tăng 40.000 người so với năm 2019. Điều nay làm tăng sự xuất hiện của chó, máy bay không người lái và xe đạp - 3 thứ đáng lẽ bị cấm tại nơi đây.

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 Chim nhạn trống ở California, Hoa Kỳ - Ảnh: Wikipedia

“Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng chó, đặc biệt là chó không có dây xích”, ông Loebl nói. “Điều đó đã tàn phá động vật hoang dã, đặc biệt khi đây là mùa làm tổ chính. Những con chó đuổi chim và khiến chúng phải bỏ tổ”, ông cho biết thêm.

Nick Molsberry, một quản lý cá và động vật hoang dã cho biết, nhiều người dân có thái độ giễu cợt và xem thường sự cân bằng sinh thái, đôi khi họ còn cho rằng họ có quyền sử dụng đất nếu họ muốn.

Hiện tại có khoảng 800 loài vật đang sống hoặc di cư đến khu bảo tồn này. Vì vậy, chính quyền địa phương đang tăng cường thực thi và xử lý các vi phạm trong khu vực.

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Từ khóa:   Hệ sinh thái bị tàn phá khu bảo tồn động vật Chim nhạn bỏ chạy

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