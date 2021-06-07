Kỳ lạ vùng đất theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ được lấy nhiều chồng, để ngực trần và kiêng tắm gội cả đời

Bộ tộc Himba vẫn duy thì lối sống bằng việc chăn nuôi gia súc, cừu, dê để lấy thịt, sữa. Bởi vì phải chăn nuôi gia súc ở một nơi cách xa nơi ở, đàn ông trong bộ tộc thường xuyên vắng mặt và phụ nữ phải làm gần như tất cả các công việc trong gia đình từ kiếm nước, chặt củi, nấu ăn, chăm lo con cái, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. Bởi vì vậy, người phụ nữ Himba có địa vị ngang với đàn ông và ở đây cũng theo chế độ mẫu hệ.

Tại phía nam của châu Phi, quốc gia Namibia có tên đầy đủ là Cộng hòa Namibia có một bộ tộc sống ở vùng Kaokoland - phía tây bắc quốc gia này. Được biết, những người phụ nữ tại đây có quyền bình đẳng như nam giới khi được tham gia đưa ra quyết định các chuyện lớn của gia đình.

Người phụ nữ Himba có một cách làm đẹp độc đáo đó là bôi lên cơ thể một hợp chất có tên gọi là Otjize gồm có bột màu, đất đỏ, bơ và một số thảo mộc khác. Hợp chất này dùng để bảo vệ làn da của họ mỗi khi phải ra ngoài nhằm tránh cái nắng gay gắt và côn trùng cắn.

Trong bộ tộc Himba, đàn ông được lấy nhiều vợ thì phụ nữ ở đây cũng được ủng hộ lấy nhiều chồng. Đàn ông trước khi kết hôn bắt buộc phải cắt bao quy đầu để thể hiện sự trưởng thành của mình còn người phụ nữ sẽ sinh con.

Phụ nữ Himba bôi hỗn hợp này lên người để làn da luôn khỏe đẹp trước khí hậu khắc nghiệt, khô cằn của Kaokoland. Chính vì dùng chất này bôi lên người để làm đẹp nên phụ nữ Himba còn có tục lệ là không tắm hết đời. Họ ít khi mặc quần áo mà chỉ dùng những tấm da dê, các món trang sức thủ công mỹ nghệ đeo lên người. Ngoài ra, phụ nữ Himba còn đốt các loại thảo mộc thơm trong chiếc thùng chứa có tên ombware, sau đó dùng khói này để tạo mùi thơm cho cơ thể.

Mái tóc của người phụ nữ Himba nói lên nhiều điều - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những người phụ nữ ở đây còn bôi hỗn hợp này lên tóc rồi bện theo nhiều cách khác nhau. Với mỗi kiểu tóc ta có thể nhận ra người phụ nữ này có chồng chưa hay còn con gái hay đã có con chưa. Đối với cô gái khi đến tuổi dậy thì sẽ đội trên đầu một “vương miện” làm từ da bò hoặc da dê. Trong khi đó, những người phụ nữ đó đã có chồng, họ sẽ buộc thêm một túm tóc phía trên đỉnh đầu.



Người Himba cực kỳ hiếu khách - Ảnh: Internet

Những du khách đến đây sẽ được tiếp đãi nồng nhiệt và tự do tìm hiểu về lịch sử cũng như văn hóa của người Himba. Tuy nhiên vẫn có một số luật lệ được đặt ra cho du khách. Trước hết, du khách không được phép đi bộ giữa ngọn lửa thiêng và lều của tộc trưởng, nếu muốn qua lại nơi đây, họ phải nhờ một người bản địa dẫn đường. Khi vào nhà người dân, họ phải xin phép chủ nhà mới được bước chân vào. Nếu du khách muốn chụp ảnh, cũng phải được sự đồng ý của tộc trưởng.

Và lưu ý quan trọng nhất, không được dùng nước sạch để rửa tay hay rửa mặt bởi vì nước được xem là nguồn tài nguyên quý giá. Ở Himba, người dân chỉ dùng nước để uống và nấu ăn, thậm chí không dược dùng nó để tắm. Vì vậy, người phụ nữ Him ba chỉ có thể tắm bằng hơi nước bốc lên từ những nồi hơi và đàn ông chỉ dùng nước vào những dịp hết sức đặc biệt.