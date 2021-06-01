Lọ lem Trung Quốc đời thật: Từ cô gái bán hàng thành Công nương nước Bỉ 'đức cao vọng trọng’, người người ghen tị

Tuy xuất thân thường dân nhưng cô gái này lại sở hữu một thành tích học tập thuộc hàng "khủng": Tốt nghiệp trường đại học top đầu trong nước, đi du học rồi thực tập tại các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hiện nay trên thế giới, các quốc gia vẫn tồn taị chế độ quân chủ là không nhiều cho nên những hoàng tử thực sự cũng không còn bao nhiêu người. Vậy nên việc gặp gỡ và trở thành một công nương là điều cực kỳ hiếm. Lý Nhiên - một trong những nàng dâu châu Á hiếm hoi gả vào hoàng tộc châu Âu - Ảnh: Internet Thế nhưng, tại Trung Quốc có một cô gái đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành công chúa lọ lem của hàng triệu thiếu nữ trên thế giới. Cô được hoàng tử Bỉ cầu hôn và một bước trở thành vương phi khi mới 26 tuổi trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Lý Nhiên sinh năm năm 1984 tại huyện Ngũ Hoa, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Nhiên chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nhiều năm luôn đứng đầu với thành tích khủng, cô còn biết chơi đàn piano và là một người hòa đồng với bạn bè. Sở hữu dáng dấp thanh mảnh cùng làn da trắng nõn, thời đi học của Lý Nhiêm được được không ít chàng trai để ý. Không sở hữu nhan sắc quá long lanh hay xuất thân danh giá, Lý Nhiên vẫn chinh phục được hoàng tử Bỉ - Ảnh: Internet Năm 2006, Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lý Nhiên đi du học Pháp. Cô lấy bằng MBA về quản lý và tiếp thị các mặt hàng xa xỉ. Sau đó, cô làm việc cho Balenciaga và Fendi - thương hiệu xa xỉ hàng đầu trên thế giới. Cũng nhờ công việc này cô đã gặp "hoàng tử trong mơ" của cuộc đời mình.

Hoàng tử Bỉ và Lý Nhiên có một mối tình đẹp như cổ tích - Ảnh: Internet Vào mùa hè năm 2009, hoàng tử Charles đang đi điều tra thị trường tại một cửa hiệu Fendi ở Paris thì gặp được Lý Nhiên. Hoàng tử Bỉ ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái châu Á thông minh, hài hước và nhiệt tình. Sau hơn 1 năm yêu nhau, hoàng tử Charles quyết tâm cầu hôn cô gái Trung Quốc này. Khá sốc với quyết định của Hoàng Tử nhưng hoàng gia Bỉ lại không phản đối hôn sự này bởi vì qua nhiều lần tiếp xúc, họ cũng rất yêu mến Lý Nhiên. Cô dâu mặc trang phục cưới Trung Quốc, chú rể mặc theo truyền thống Bỉ trong đám cưới đặc biệt - Ảnh: Internet Sau đám cưới, cuộc sống của Lý Nhiên vẫn giản dị vô cùng. Cô vẫn theo đuổi sự nghiệp của mình và đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận khách hàng tại Dior. Năm 2012, cô và hoàng tử chào đón quý tử đầu lòng mang dòng máu lai đặc biệt. Lý Nhiên được chồng hết mực yêu thương và cưng chiều, anh sẵn sàng về quê hương của vợ tại Trung Quốc để cô theo đuổi sự nghiệp. Gia đình 3 người hiện đang định cư tại Thượng Hải và hạn chế việc xuất hiện trên truyền thông.

Trung Quốc: Một tỉnh đối mặt nguy cơ bùng phát dịch ‘báo động' một 'ăn cơm chung' Quảng Đông, Trung Quốc ghi nhận một chủng Covid-19 xuất phát từ Ấn Độ có khả năng lây lan với tốc độ chóng mặt. Trong đó, hầu hết các ca nhiễm đều không triệu chứng cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-lem-trung-quoc-doi-that-tu-co-gai-ban-hang-thanh-cong-nuong-nuoc-bi-duc-cao-vong-trong-nguoi-nguoi-ghen-ti-407230.html