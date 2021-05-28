Suýt mất mạng để mua Lamborghini tặng cho bạn gái, nam thanh niên 27 tuổi ở Zimbabwe được nhiều người dự định quyên góp để hoàn thành ước mơ nhưng lại thôi khi biết giá thành chiếc xe.

Mark Muradzira, 27 tuổi là một trong những tín đồ sùng đạo nhất của Hội thánh Phục sinh tại thành phố Bindura, Zimbabwe. Lòng tin của anh ta lớn đến nỗi tin rằng Chúa sẽ ban tặng anh chiếc Lamborghini để tặng bạn gái nếu anh ta tuyệt thực.

Lamborghini là dòng xe mà bạn gái Mark muốn sở hữu -Ảnh: Internet

Được biết, Mark là một người thất nghiệp nhưng rất yêu thương cô bạn gái của mình. Ngay khi biết nguyện vọng muốn có chiếc siêu xe đắt tiền của bạn gái, Mark không thể chi trả nổi nên mới đưa ra quyết định có phần mê tín này.

Quyết tâm tới cùng, Mark trốn vào một vùng hẻo lánh để thực hiện quyết định nhịn ăn của mình. Thanh niên này dự định tuyệt thực 40 ngày, mong sau đó sẽ có thể nhận được chiếc siêu xe từ Chúa. Nhưng không may, kế hoặc cua anh ta đổ vỡ khi bạn thân tìm ra Mark ở ngày thứ 33 trong tình trạng gày gò và hơi thở yếu ớt.

Mark nhập viện sau 33 ngày nhịn ăn, vẫn mơ tưởng đến chiếc siêu xe thần thánh - Ảnh: Oddity Central

Hiện tại, Mark đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Bindura và có dấu hiệu hồi phục.

"Thay vì nhịn ăn thì anh ấy nên đi tìm việc làm", một thành viên trong giáo phái của Mark phát biểu với tờ Mbare Times. Các thành viên của giáo hội có ý định quyên góp tiền để giúp Mark mua chiếc Lamborghini nhưng họ nhanh chóng từ bỏ khi biết rằng siêu xe này có giá ít nhất là 400.000 USD tại Zimbabwe, thay vào đó họ đã giúp anh chàng thanh toán viện phí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chet-vi-gai-la-cai-chet-te-tai-thanh-nien-nhin-an-33-ngay-de-mua-lamborghini-tang-ban-gai-406759.html