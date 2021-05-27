'Trai nghèo' Trung Quốc bỗng dưng ‘lên giá’ khi hàng loạt khuê nữ giàu có tìm đối tượng kết hôn

Thế giới 27/05/2021 18:27

"Trai tỉnh lẻ" ở Trung Quốc hiện đang được săn đón hết sức nhiệt tình bởi nhiều nhà giàu có con gái đang trong độ tuổi kết hôn muốn tìm người ở rể.

Bà mối Li hành nghề tại Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) đã từng mai mối cho 1.000 cặp vợ chồng từ năm 1999 đến nay cho biết, đối tượng hiện nay được tìm kiếm ráo riết là các nam thanh niên đã tốt nghiệp đại học, đến từ tỉnh lẻ.

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Xu hướng gia đình giàu có gả con gái cho trai nhà nghèo ở Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Bởi các cá nhân có nhu cầu kết hôn, tìm tới bà mối đều là các cô gái xuất thân từ gia đình giàu có ở các thành phố lớn, không màng đến gia cảnh của người chồng tương lai.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của những khuê nữ này. Theo bà Li, điều kiện cần và đủ cho một đối tượng nam là: Tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đại học, kiếm được 100.000 nhân dân tệ (358 triệu VND)/năm và cao trên 1,70m. Điều quan trọng là họ không cần phải sở hữu tài sản ở Hàng Châu.

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Một chàng trai xuất thân khó khăn nhưng bản lĩnh, có chí tiến thủ bao giờ cũng tốt hơn công tử bột chỉ giỏi việc tiêu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu mới đây tại Trung Quốc, các trường đại học ở đây thống kê số sinh viên nữ đa số đến từ các gia đình giàu có. Còn các nam sinh thường xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình nghèo khó và làm mọi cách để bám trụ lại thành thị.

Do chính sách một con từng được ban hành tại Trung Quốc suốt hàng chục năm, dẫn đến việc mất cân bằng giới tính một cách trầm trọng. Nhiều người sau khi biết mình không mang bầu con trai đã chọn cách phá thai dẫn đến việc cứ 111 bé trai được sinh ra tại Trung Quốc thì chỉ có 100 bé gái được ra đời. Hiện trạng nam giới không thể kết hôn là hết sức bình thường tại Trung Quốc thời điểm hiện nay.

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Do ảnh hưởng từ chính sách một con, nhiều gia đình khá giả ở thành thị mong muốn tìm người chấp nhận ở rể để được gần gũi con cháu và có người phụng dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, nhiều người dân Trung Quốc tin rằng phái nữ có ưu thế hơn trong việc chọn bạn đời và kết hôn. Ngày càng nhiều phụ nữ tại đây là người có học vấn cao, có địa vị lớn trọng xã hội thì càng có nhiều cặp đôi kết hôn theo phương cách ở trên.

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