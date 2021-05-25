Giữa tâm dịch COVID-19, một cặp đôi người Ấn đã “lách luật” để tổ chức đám cưới của mình bằng cách thuê đứt một chiếc máy bay với hơn 160 khách mời. Vụ việc đang được chính quyền điều tra và toàn bộ phi hành đoàn đã bị đình chỉ công tác.

Theo India Times, đám cưới đặc biệt này diễn ra ngày 23/5. Đôi vợ chồng đã kết hôn trên chiếc máy bay của hãng Spicejet trong chuyến bay kéo dài 2 giờ từ thành phố Madurai đến thành phố Bangalore, bay qua đền thờ Meenakshi Amman.

Đám cưới 'COVID' trên máy bay với hơn 160 người tham gia - Ảnh: Internet

Video và các hình ảnh được chụp lại trong đám cưới hiện đang lan truyền chóng mặt trên internet. Từ video ta có thể dẽ dàng nhận ra quang ảnh đông đúc, ồn ào của hơn 160 người tham gia. Không những tập trung đông, những người này còn không đeo khẩu trang dù cho nguy cơ nhiễm COVID-19 cao.

Đôi vợ chồng trẻ khẳng định chắc nịch rằng toàn bộ hành khách trên máy bay là người thân của họ và đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính.

Đôi vợ chồng cười vui trong đám cưới 'có 1-0-2' của mình - Ảnh: Internet

Người phát ngôn của Spicejet cho biết, họ đã thông báo trước cho bên tổ chức lễ cưới và hành khách về việc phải tuân thủ quy định chống dịch. "Dù chúng tôi yêu cầu và nhắc nhở nhiều lần, các hành khách vẫn không tuân theo quy định chống COVID và hãng hàng không đang thực hiện hành động thích hợp", hãng này nói.

Chính quyền bang Tamil Nadu thông báo cuối tuần trước rằng bang này sẽ kéo dài thời gian phong tỏa tới 31/5 sau khi ghi nhận hơn 35.400 ca COVID-19 mới hôm 23/5. Hiện chỉ có các dịch vụ thiết yếu, bao gồm cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc, mới được phép tiếp tục hoạt động trong bang.

Về đám cưới trên, sau khi máy bay hạ cánh, dàn khách mời lại lên những chuyến bay thương mại khác nhau để trở về nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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