Sốc: Thái Lan lao đao vì ổ dịch cực lớn, hơn 2.000 người nhiễm COVID-19 tại một nhà máy và đang lây nhanh ra xung quanh

Thế giới 25/05/2021 11:41

Bộ Y tế Thái Lan vừa thông báo, tại một nhà máy với hơn 5.000 nhân công, phát hiện một ổ dịch cực lớn bất ngờ bùng phát. Toàn bộ công nhân lập tức bị đưa vào cách ly và tiến hành xét nghiệm

Ngày 24/5, một nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử ở Phetchaburi, Thái Lan đã xuất hiện một chùm các ca COVID-19 với số lượng cực lớn.

covid-19 1
Bên trong một công xưởng tại Thái Lan - Ảnh minh họa: Internet

Trong hơn 5.000 cá nhân được xét nghiệm, 2.111 người được xác định nhiễm COVID-19 bao gồm 791 nhân viên người bản địa và 1.330 nhân viên là người lao động có quốc tịch nước ngoài.

covid-19 2
Công nhân nhà máy xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin giấu tên, nhà máy đã không tuân thủ các quy tắc bắt buộc để phòng ngừa dịch bệnh. Cụ thể hơn, khi Thái Lan liên tục đối mặt với các làn sóng dịch khác nhau, nhà máy đã không cho công nhân tạm ngưng công việc, cộng với sự di chuyển của cư dân xung quanh đã dẫn đến việc ổ dịch bị nới rộng đến các hộ dân sống gần nhà máy.

covid-19 3
Hơn 2.000 ca nhiễm đã được phát hiện ở đợt xét nghiệm đầu tiên - Ảnh: Internet

Sau khi xét nghiệm xong, những cá nhân được xác nhận dương tính được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế địa phương, khu dã chiến, bệnh viện tạm trú của nhà máy. Còn đối với những người không nhiễm bệnh đã được đưa vào khu cách ly để tiếp tục theo dõi. Nhà máy buộc phải tạm thời đóng cửa.

covid-19 4
Số liệu thống kê mới nhất liên quan đến các ca COVID-19 tại Thái Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thống kê mới nhất, tính từ khi có dịch Covid-19, Thái Lan đã có hơn 130.000 ca nhiễm, trong đó ghi nhận 776 ca tử vong vì Covid-19.

Thống kê ngày 23/5 cho thấy, có 3.382 ca nhiễm trong ngày, trung bình 7 ngày liên tiếp có tới 4.008 ca nhiễm/ngày.

Nhân viên lò đốt xác Covid-19 ở Ấn Độ đối diện ‘4 KHÔNG’: Không đồ bảo hộ, không bảo hiểm, không được nhập viện và không biết nhiễm virus lúc nào

Nhân viên lò đốt xác Covid-19 ở Ấn Độ đối diện ‘4 KHÔNG’: Không đồ bảo hộ, không bảo hiểm, không được nhập viện và không biết nhiễm virus lúc nào

Trong khi các bác sĩ tại những bệnh viện ở Ấn Độ luôn trong tình trạng kiệt sức cùng nguy cơ bị lây bệnh vì quá tải bệnh nhân thì ở nơi lò thiêu, những nhân viên làm nghề đốt xác cũng phải đối mặt với những nỗi lo tương tự: Môi trường độc hại, chi phí hỗ trợ kém cùng với khả năng có thể nhiễm bệnh bất kì lúc nào.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh Covid-19 covid-19 tại thái lan chống dịch bệnh COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích