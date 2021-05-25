Sốc: Thái Lan lao đao vì ổ dịch cực lớn, hơn 2.000 người nhiễm COVID-19 tại một nhà máy và đang lây nhanh ra xung quanh

Bộ Y tế Thái Lan vừa thông báo, tại một nhà máy với hơn 5.000 nhân công, phát hiện một ổ dịch cực lớn bất ngờ bùng phát. Toàn bộ công nhân lập tức bị đưa vào cách ly và tiến hành xét nghiệm
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Ngày 24/5, một nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử ở Phetchaburi, Thái Lan đã xuất hiện một chùm các ca COVID-19 với số lượng cực lớn.
Trong hơn 5.000 cá nhân được xét nghiệm, 2.111 người được xác định nhiễm COVID-19 bao gồm 791 nhân viên người bản địa và 1.330 nhân viên là người lao động có quốc tịch nước ngoài.
Theo một nguồn tin giấu tên, nhà máy đã không tuân thủ các quy tắc bắt buộc để phòng ngừa dịch bệnh. Cụ thể hơn, khi Thái Lan liên tục đối mặt với các làn sóng dịch khác nhau, nhà máy đã không cho công nhân tạm ngưng công việc, cộng với sự di chuyển của cư dân xung quanh đã dẫn đến việc ổ dịch bị nới rộng đến các hộ dân sống gần nhà máy.
Sau khi xét nghiệm xong, những cá nhân được xác nhận dương tính được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế địa phương, khu dã chiến, bệnh viện tạm trú của nhà máy. Còn đối với những người không nhiễm bệnh đã được đưa vào khu cách ly để tiếp tục theo dõi. Nhà máy buộc phải tạm thời đóng cửa.
Theo thống kê mới nhất, tính từ khi có dịch Covid-19, Thái Lan đã có hơn 130.000 ca nhiễm, trong đó ghi nhận 776 ca tử vong vì Covid-19.
Thống kê ngày 23/5 cho thấy, có 3.382 ca nhiễm trong ngày, trung bình 7 ngày liên tiếp có tới 4.008 ca nhiễm/ngày.