Sốc: Thái Lan lao đao vì ổ dịch cực lớn, hơn 2.000 người nhiễm COVID-19 tại một nhà máy và đang lây nhanh ra xung quanh

Bộ Y tế Thái Lan vừa thông báo, tại một nhà máy với hơn 5.000 nhân công, phát hiện một ổ dịch cực lớn bất ngờ bùng phát. Toàn bộ công nhân lập tức bị đưa vào cách ly và tiến hành xét nghiệm

Ngày 24/5, một nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử ở Phetchaburi, Thái Lan đã xuất hiện một chùm các ca COVID-19 với số lượng cực lớn.

Bên trong một công xưởng tại Thái Lan - Ảnh minh họa: Internet

Trong hơn 5.000 cá nhân được xét nghiệm, 2.111 người được xác định nhiễm COVID-19 bao gồm 791 nhân viên người bản địa và 1.330 nhân viên là người lao động có quốc tịch nước ngoài.

Công nhân nhà máy xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin giấu tên, nhà máy đã không tuân thủ các quy tắc bắt buộc để phòng ngừa dịch bệnh. Cụ thể hơn, khi Thái Lan liên tục đối mặt với các làn sóng dịch khác nhau, nhà máy đã không cho công nhân tạm ngưng công việc, cộng với sự di chuyển của cư dân xung quanh đã dẫn đến việc ổ dịch bị nới rộng đến các hộ dân sống gần nhà máy.

Hơn 2.000 ca nhiễm đã được phát hiện ở đợt xét nghiệm đầu tiên - Ảnh: Internet

Sau khi xét nghiệm xong, những cá nhân được xác nhận dương tính được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế địa phương, khu dã chiến, bệnh viện tạm trú của nhà máy. Còn đối với những người không nhiễm bệnh đã được đưa vào khu cách ly để tiếp tục theo dõi. Nhà máy buộc phải tạm thời đóng cửa.

Số liệu thống kê mới nhất liên quan đến các ca COVID-19 tại Thái Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thống kê mới nhất, tính từ khi có dịch Covid-19, Thái Lan đã có hơn 130.000 ca nhiễm, trong đó ghi nhận 776 ca tử vong vì Covid-19.

Thống kê ngày 23/5 cho thấy, có 3.382 ca nhiễm trong ngày, trung bình 7 ngày liên tiếp có tới 4.008 ca nhiễm/ngày.

Nhân viên lò đốt xác Covid-19 ở Ấn Độ đối diện ‘4 KHÔNG’: Không đồ bảo hộ, không bảo hiểm, không được nhập viện và không biết nhiễm virus lúc nào Trong khi các bác sĩ tại những bệnh viện ở Ấn Độ luôn trong tình trạng kiệt sức cùng nguy cơ bị lây bệnh vì quá tải bệnh nhân thì ở nơi lò thiêu, những nhân viên làm nghề đốt xác cũng phải đối mặt với những nỗi lo tương tự: Môi trường độc hại, chi phí hỗ trợ kém cùng với khả năng có thể nhiễm bệnh bất kì lúc nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-thai-lan-lao-dao-vi-o-dich-cuc-lon-hon-2000-nguoi-nhiem-covid-19-tai-mot-nha-may-va-dang-lay-nhanh-ra-xung-quanh-406376.html