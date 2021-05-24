Sau khi người mẹ qua đời vì COVID-19, bé gái 9 tuổi Hrithiksha đã viết một bức thư tìm kiếm chiếc điện thoại của mẹ mình làm dậy sóng dư luận Ấn Độ.

Theo India Express, một bức thư của cô bé 9 tuổi ở Kodagu đã được đăng tải và lan truyền trên mạng, cảnh sát Karnataka hôm chủ nhật đã xác nhận rằng họ đang tìm kiếm chiếc điện thoại cho cô bé. Chủ nhân của chiếc điện thoại này là mẹ của Hrithiksha đã qua đời vì nhiễm COVID-19.

Hình ảnh và nội dung bức thư của Hrithiksha đã khiến cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ dậy sóng

Trong thư Hrithiksha viết rằng: “Mẹ tôi đã qua đời vào ngày 16/5, ai đó đã lấy chiếc điện thoại di động của mẹ tôi. Tôi có một số kỷ niệm về mẹ trong chiếc điện thoại đó. Dù là ai đang giữ hoặc tìm thấy chiếc điện thoại đó thì hãy vui lòng trả lại cho tôi”. Lá thư của cô bé 9 tuổi người Ấn Độ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này.

Hrithiksha cho biết, cả bố và mẹ cô bé đều có kết quả dương tính với COVID-19. Khi tình trạng của mẹ xấu đi đã được đưa vào bệnh viện Madikeri Covid, trong khi bố và Hrithiksha bị cách ly tại nhà và không thể ra ngoài.

Cô bé 9 tuổi cho biết thêm, bố cô là một công nhân trong một nhà máy, những ngày qua hai bố con có thể sống sót là nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Bố của Hrithiksha nói với India Express rằng, sau khi vợ ông qua đời, chiếc điện thoại của cô ấy đã không được trả lại cho người nhà cùng với những đồ đạc khác. Họ đã cố gắng gọi đến số điện thoại này nhiều lần nhưng điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy.

Sau khi mẹ Hrithiksha qua đời vì COVID-19, chiếc điện thoại của bệnh nhân vẫn chưa được trả lại cho gia đình

Người bố cho biết, con gái anh rất buồn vì trong điện thoại có rất nhiều hình ảnh đẹp của cả gia đình. Ngoài ra, lý do tài chính khiến anh không thể mua điện thoại mới cho gái, cô bé vẫn phải sử dụng điện thoại của mẹ để tham gia các khóa học trực tuyến.

Sau khi sự việc này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã yêu cầu cảnh sát nhanh chóng hành động tìm điện thoại giúp cô bé. Cảnh sát Karnataka cho biết, họ đang tìm kiếm tung tích chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đã gặp gỡ gia đình Hrithiksha và trao cho cô bé một chiếc điện thoại di động mới.

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