Theo Mạng Hoàn Cầu, các trường hợp được mắc bệnh mucormycosis (hay còn gọi là nấm đen) ở Ấn Độ đã vượt quá 7.000 người, số trường hợp qua đời vì nhiễm nấm đen hiếm gặp là 219 trường hợp. Đặc biệt các trường hợp nhiễm COVID-19 bị mucormycosis đã tăng lên nhanh chóng.

Trong khi COVID-19 chưa thể khống chế, người dân Ấn Độ tiếp tục phải hứng chịu một loại dịch bệnh mới - Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, một thống kê chưa đầy đủ đến ngày 21/5 đã có tổng cộng 7.250 trường hợp nhiễm nấm đen, trong đó ít nhất đã có 219 người đã chết vì dịch bệnh này. Do các trường hợp nhiễm mucormycosis tăng lên nhanh chóng nên các loại thuốc điều trị bệnh cũng thiếu hụt.