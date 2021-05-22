Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể khống chế và ngày một gia tăng thì một dịch bệnh khác lại hoành hành tại Ấn Độ khiến chính phủ nước này lo lắng.
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Theo Mạng Hoàn Cầu, các trường hợp được mắc bệnh mucormycosis (hay còn gọi là nấm đen) ở Ấn Độ đã vượt quá 7.000 người, số trường hợp qua đời vì nhiễm nấm đen hiếm gặp là 219 trường hợp. Đặc biệt các trường hợp nhiễm COVID-19 bị mucormycosis đã tăng lên nhanh chóng.
Truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, một thống kê chưa đầy đủ đến ngày 21/5 đã có tổng cộng 7.250 trường hợp nhiễm nấm đen, trong đó ít nhất đã có 219 người đã chết vì dịch bệnh này. Do các trường hợp nhiễm mucormycosis tăng lên nhanh chóng nên các loại thuốc điều trị bệnh cũng thiếu hụt.
Những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường rất dễ bị nấm đen tấn công, Ấn Độ là một quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Nếu bị nấm đen tấn công, các bệnh nhân có tỷ lệ tử vong rất cao, có thể vượt quá con số 50%.
Trước tình hình gia tăng các ca nhiễm nấm đen, ngày 20/5 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi tất các bang tuyên bố căn bệnh này là một loại “dịch bệnh”. Ngoài chính quyền các bang, các cơ sở y tế tư nhân cũng phải tuân theo hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ để sàng lọc, ngăn ngừa và kiểm soát bệnh nấm đen.
Cho đến nay, các bang Telangana và Rajasthan của Ấn Độ đã tuyên bố bệnh mucormycosis là một loại dịch bệnh. Trong buổi làm việc với các chuyên gia tuyến đầu vào ngày 21/5, Thủ tướng Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng bệnh nấm đen là một loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng, phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn căn bệnh này.