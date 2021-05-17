Một cô dâu trẻ vừa qua đời vì COVID-19 sau khi tổ chức đám cưới vài giờ đồng hồ, sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Ấn Độ.

Đám cưới vốn là một sự kiện đáng mừng và đáng nhớ trong suốt cuộc đời mỗi con người. Vậy nhưng mới đây, một cô dâu người Ấn Độ đã tử vong vì bị nhiễm COVID-19 ngay sau khi kết hôn. Chú rể và gia đình rất đau buồn nhưng vẫn phải tổ chức đám cưới và đám tang trong cùng một ngày. Cô dâu Ấn Độ qua đời vì nhiễm COVID-19 sau khi tổ chức đám cưới vài tiếng đồng hồ Trang 163 đưa tin, ngày 9/5 một cô dâu đến từ vùng Munger, thành phố Bihar, Ấn Độ đã tử vong vài giờ sau khi tổ chức đám cưới. Thông tin cho biết, cô dâu tên là Nisha, chồng của cô là Lavish Kumar. Họ bắt đầu làm đám cưới vào ngày 8/5 và mãi đến sáng ngày 9/5 hôn lễ mới kết thúc. Trong lễ cưới, Nisha không hề có biểu hiện gì bất hường.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông địa phương, Lavish kể lại rằng, sau đám cưới Nisha nói là cô cảm thấy không được khỏe, rất giống với các triệu chứng khi nhiễm SARS-CoV-2. Sau đó các triệu chứng của Nisha ngày càng nặng khiến gia đình hai bên lo lắng. Trong lúc tổ chức đám cưới, Nisha không có biểu hiện bất thường nào Sau đó Lavish đưa Nisha đến một trung tâm y tế ở Tarapur để điều trị nhưng không có bác sĩ nào ở đó vào thời điểm đó. Chính vì vậy Lavish và gia đình đã nhanh chóng đưa Nisha đến một bệnh viện cách nhà khoảng 45 km. Tuy nhiên bác sĩ ở đó từ chối nhận điều trị.

Hai giờ sau, gia đình định đưa Nisha đến một bệnh viện khác để điều trị nhưng tình trạng sức khỏe của cô ngày một xấu đi. Vì vậy Lavish đã thuê xe cấp cứu đưa Nisha đến Patna, thủ phủ của Bihar để điều trị. Nhưng thật không may, Nisha đã không thở được trên đường đi và ra đi mãi mãi. Vào đúng ngày cưới của mình, Nisha đã ra đi mãi mãi vì COVID-19 Vào ngày 9/5, Lavish và gia đình đã tổ chức tang lễ cho Nisha bằng phương pháp hỏa thiêu. Vốn dĩ đây là ngày cưới của cặp vợ chồng trẻ nhưng COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của Nisha vào đúng ngày này.

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